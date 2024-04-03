Столтенберг повідомив, чи готує Росія новий наступ

Єнс Столтенберг: «Ми бачимо, як вони отримують боєприпаси, зброю з Північної Кореї та Ірану, значну кількість зброї та боєприпасів»

НАТО постійно фіксує нарощування російських військ біля кордону із Україною. Тому союзникам України потрібно робити більше за підтримки України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі, передає «РБК-Україна».

У відповідь на питання про те, чи бачать у НАТО підготовку та нарощування збройних сил з боку Росії для нового наступу, що очікується в травні-червні, Столтенберг сказав, що Альянс постійно фіксує нарощування російської військової могутності.

«Ми бачимо, як вони отримують боєприпаси, зброю з Північної Кореї та Ірану, значну кількість зброї та боєприпасів. Ми бачимо, як Росія змогла поставити свою економіку на військову основу. І ми бачимо, як Москва готова платити дуже високу ціну з точки зору людей та матеріалів задля незначних досягнень на полі бою в Україні, практично не шануючи людські життя», – заявив генсек.

Він додав, що це причина того, чому ситуація на лінії фронту така складна. На думку генерального секретаря НАТО, союзники України мають посилити допомогу.

«... це причина, чому нам потрібно робити більше, з боку союзників по НАТО, закривати термінову потребу як у посиленні протиповітряної оборони, так і в посиленні артилерії, а також докладати довгострокові інституційні зусилля щодо створення рамок і структур, переходу від короткострокових пропозицій до довгострокових реальних зобов'язань, багаторічних зобов'язань, щоб забезпечити передбачуваність та стійкість нашої підтримки», – наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, очільник МЗС Британії Девід Кемерон планує заохочувати членів НАТО витрачати більше, виробляти більше і надавати Україні більше послуг в галузі оборони перед обличчям триваючої російської агресії і зростаючих загроз міжнародній стабільності.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму $100 млрд протягом п'яти років для України в межах пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні. Про це агентству Bloomberg стало відомо від власних джерел.

За словами співрозмовника агентства, члени Альянсу все ще обговорюють пропозицію Столтенберга і механізми розподілу внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі. Джерела припускають, що пропозиція, швидше за все, зміниться до того, як союзники дійдуть згоди.