Одна з країн ЄС підтвердила перебування західних військ в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що війська НАТО вже на території України

Польський міністр заявив, що країна не посилатиме свої сухопутні війська в Україну через історичний контекст

В Україні перебувають іноземні військові з великих країн, попри заяви західних політиків. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Rzechpospolita.

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«Як сказав ваш канцлер (Німеччини Олаф Шольц – «Главком»), в Україні вже перебувають війська з великих країн. У польській мові є термін Tajemenica Polizynela (Таємниця Полішинеля – «Главком»), який описує секрет, який усі знають», – заявив він.

Сікорський наголосив, що Польща не посилатиме сухопутні війська в Україну, і навів історичні причини.

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«Україна і Польща були однією країною протягом 400 років. І це було б занадто легкою пропагандистською їжею для росіян. Тому ми маємо бути останніми, хто це зробить», – заявив він.

Нагадаємо, як повідомило видання El Pais, війська НАТО вже перебувають на території Україн, але на для участі у військових діях, а для контролю над озброєннями, розвідувальних операцій і навчання.

Раніше Міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що введення військ НАТО в Україну було б помилкою, адже це означатиме загрозу Третьої світової війни.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.