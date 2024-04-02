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Швейцарія заморозила лише 5% російських активів, – Кулеба

Ірина Міллер
glavcom.ua
Швейцарія заморозила лише 5% російських активів, – Кулеба
Наразі у Швейцарії заморожено російських активів на 7,5 млрд франків
фото EPA/UPG

Кулеба зазначив, що  заблоковані країнами Заходу російські активи мають піти на відшкодування цих збитків

Наразі Швейцарія заморозила лише 5% російських фінансових активів, що перебувають в її юрисдикції. Україна сподівається на більше.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Swissinfo.

За його словами, наразі у Швейцарії заморожено російських активів на 7,5 млрд франків (8,2 млрд доларів). Йдеться про активи російських осіб, які потрапили під швейцарські санкції.  

При цьому відповідна кількість становить лише 5% від загальної суми активів РФ у Швейцарії, оскільки їхній загальний обсяг оцінюється в 150 мільярдів франків.

"Ми вважаємо, що Швейцарія має можливість зробити більше. Такі дії дадуть зрозуміти, що агресія є неприйнятною і що всі повинні дотримуватися правил. Це буде потужним стримуючим фактором для будь-якої країни, яка спокуситься розпочати збройну агресію", - наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що Росія навряд чи добровільно погодиться компенсувати Україні збитки, завдані війною. Тому заблоковані країнами Заходу російські активи мають піти на відшкодування цих збитків.

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Санкції продовжуватимуть підривати ключові ресурси для Санкційна ізоляція Росії обмежує кількість країн, з якими вона може безпосередньо торгувати, що збільшує час та вартість придбання товарів, які вона колись могла купувати вільно. Від цього страждає російська оборонна промисловість. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, дослідження Інституту економік, що розвиваються, Банку Фінляндії показує, що треті країни стягують надбавку до ціни понад 60% за експорт деяких підсанкційних товарів на територію Росії.

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За даними британської розвідки, хоча Росія збільшила виробництво ключових боєприпасів, які найчастіше використовуються в Україні, таких як артилерійські снаряди, санкції, швидше за все, вплинуть на більш досконалі та складні системи озброєнь Росії. Ці системи у виробництві та розробці майже напевно все більше покладаються на іноземні компоненти та технології.

Крім того, санкції продовжать порушувати як попит, так і пропозицію російського експорту озброєнь, а також суттєво ускладнювати механізми платежів до Росії. Це майже напевно сприяло значному скороченню російського експорту зброї і збільшенню затримок поставок, у тому числі деяким з найважливіших клієнтів зброї, що залишилися, зазначають у міноборони Британії.

Теги: росія міністр санкції Швейцарія агресія Україна Дмитро Кулеба

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