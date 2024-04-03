Зволікання США щодо фінансування України має наслідки на полі бою – генсек НАТО

За словами Столтенберг, Україна змушена обмежувати використання боєприпасів і тому «з трудом встигає за росіянами»

Генсек НАТО заявив, що зволікання із рішенням про відправку допомоги Україні «має наслідки на полі бою»

Зволікання Конгресу Сполучених Штатів Америки у питанні допомоги Україні прямо впливає на ситуацію на полі бою. Про це повідомив під час брифінгу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За словами посадовця, щодня зволікання із рішенням про відправку допомоги Україні «має наслідки на полі бою».

Генсек додав, що Україна змушена обмежувати використання боєприпасів і тому «з трудом встигає за росіянами».

Як додав Столтенберг, Росія починає «перевершувати Україну», а союзники несуть відповідальність за ухвалення рішень щодо допомоги. Тому США терміново повинні прийняти одне з них.

Нагадаємо, НАТО постійно фіксує нарощування російських військ біля кордону з Україною. Зокрема, очільник МЗС Британії Девід Кемерон планує заохочувати членів НАТО витрачати більше, виробляти більше і надавати Україні більше послуг в галузі оборони перед обличчям триваючої російської агресії і зростаючих загроз міжнародній стабільності.

До слова, США та інші західні країни розглядають можливість передачі НАТО Контактної групи з питань оборони України, що є однією з кількох нових пропозицій, які можуть допомогти зберегти потік озброєнь до Києва у разі повернення Дональда Трампа до Білого дому.