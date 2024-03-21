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До Києва прибув голова Військового комітету НАТО Роб Бауер

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва прибув голова Військового комітету НАТО Роб Бауер
 Бауер є найвищим військовим керівником НАТО
фото: Роб Бауер Твіттері(Х)

Роб Бауер: «Мій візит – перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення – є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли»

Сьогодні, 21 березня, до Києва з візитом прибув голова Військового комітету НАТО Роб Бауер. Він виступив на Київському безпековому форумі. Про це Бауер повідомив на своїй сторінці у Твіттері(Х).
Бауер є найвищим військовим керівником НАТО.

«Мій візит – перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення – є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли», – сказав він.

Посадовець також висловив «глибоку повагу» до мужності та сили українців, які вони продемонстрували у протистоянні російській агресії.

«З кожним днем ми стаємо ближчими, більш сумісними. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО», – запевнив Бауер.

Як повідомлялося, 21 березня стартує 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!». Дводенний форум присвячений десятій річниці підписання політичної частини Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, що стало одним з найважливіших досягнень Революції гідності. Історичний вибір українців став життєвим шляхом до нашої свободи, яка не має альтернативи.

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, який прибув до Києва з робочим візитом, заявив, що  Росія не змогла виконати свої плани на повномасштабне вторгнення, тому вона вже програла у війні проти України. 

Теги: НАТО

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