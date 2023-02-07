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Завод з виробництва безпілотників на території РФ: Іран зробив заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Завод з виробництва безпілотників на території РФ: Іран зробив заяву
фото з відкритих джерел

За словами речника МЗС Іран намагається спонукати міжнародне співтовариство допомогти у формуванні політичного рішення для припинення війни

Міністерство закордонних справ Ірану назвало рейковою інформацію щодо можливого будівництва заводу з виробництва безпілотників на території Росії.  Про це агентству Mehr повідомив речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані.

«На жаль, країни, які є найбільшими експортерами зброї та військової техніки на одну із сторін війни (в Україні – Ред.), хочуть ввести в оману світову громадську думку, поширюючи фейкові новини», – сказав він.

За словами речника МЗС, підхід Ірану полягає в тому, щоб спонукати сторони до політичного рішення, а також спонукати міжнародне співтовариство допомогти у формуванні політичного рішення для припинення війни.

Як раніше повідомлялося, у місті Єлабуга, розташованому в Республіці Татарстан, делегації Кремля і Тегерана оглянули порожній майданчик, де планується будівництво заводу, який найближчими роками зможе виробляти тисячі безпілотників. За словами американських чиновників, обидві країни прагнуть створити більш швидкий безпілотник, який може створити нові проблеми для української протиповітряної оборони.

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Теги: Іран безпілотник путін завод будівництво

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