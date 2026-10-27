Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів п'яти країн

Новопризначені дипломати вже встигли відчути наслідки російських балістичних ударів по Києву

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Канади, Іспанії, Швейцарії, Єгипту та Туреччини. Під час зустрічі глава держави обговорив із дипломатами посилення української протиповітряної оборони, мирні зусилля та наслідки російської блокади Чорного моря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента.

Зеленський наголосив, що Україна цінує дипломатичну присутність іноземних держав у Києві, особливо в умовах постійних російських обстрілів.

За словами президента, новопризначені посли вже встигли особисто відчути наслідки російської агресії. У ніч проти 27 жовтня Київ зазнав балістичної атаки, а дипломати побачили спричиновані нею руйнування.

«Ми цінуємо дипломатичну присутність у Києві, поруч з нашими людьми. Цієї ночі посли відчули російські удари балістикою, бачили руйнування і, безперечно, розуміють, наскільки Україні потрібна допомога із захистом життів», – зазначив Зеленський.

Однією з головних тем переговорів стало посилення української протиповітряної оборони. Президент підкреслив важливість постачання додаткових засобів ППО, зокрема американських зенітних ракетних комплексів Patriot та Hawk.

«Постачання і посилення нашої ППО, від Patriot до Hawk, – все це має значення кожного дня», – наголосив глава держави.

Крім того, Зеленський обговорив із послами міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення миру, та подальшу європейську інтеграцію України.

Окрему увагу сторони приділили ситуації в Чорному морі. За словами президента, російська блокада вже спричиняє продовольчу кризу в країнах, які залежать від постачання українського зерна.

Глава держави наголосив на необхідності враховувати глобальні наслідки російської агресії, зокрема її вплив на продовольчу безпеку інших держав.

Також під час зустрічей із дипломатами обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці України з Канадою, Іспанією, Швейцарією, Єгиптом і Туреччиною. «Різні країни і різні відносини, але кожна важлива для України», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський призначив Василя Гамяніна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Габонській Республіці за сумісництвом. Водночас дипломат продовжить виконувати обов'язки посла України в Демократичній Республіці Конго