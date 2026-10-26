Зеленський призначив посла України в Габоні

Український дипломат Василь Гамянін, якого Зеленський призначив послом України в Габоні за сумісництвом

Український дипломат Василь Гамянін представлятиме державу одразу у двох африканських країнах

Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Гамяніна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Габонській Республіці за сумісництвом. Водночас дипломат продовжить виконувати обов'язки посла України в Демократичній Республіці Конго. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ президента №1069/2026 від 26 жовтня.

скриншот із president.gov.ua

«Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Демократичній Республіці Конго Гамяніна Василя Івановича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Габонській Республіці за сумісництвом», – йдеться в документі.

Варто зазначити, що Україна та Габон встановили дипломатичні відносини 1 вересня 1993 року. Українське посольство в цій країні функціонувало з жовтня 2007-го до червня 2012 року. Згодом його роботу припинили.

Водночас Габон уже погодив кандидатуру Гамяніна. У вересні 2026 року його ім'я з'явилося в офіційному повідомленні адміністрації президента Габону серед іноземних дипломатів, кандидатури яких отримали схвалення.

Що відомо про Василя Гамяніна

фото з особистого архіву Василя Гамяніна

Василь Гамянін – український дипломат, перекладач, китаєзнавець та кандидат історичних наук. Має багаторічний досвід дипломатичної роботи в країнах Азії та Африки. У 2011–2015 роках він працював радником-посланником Посольства України в Китайській Народній Республіці. Також певний час виконував обов'язки тимчасового повіреного у справах України в Китаї.

У липні 2021 року Зеленський призначив Гамяніна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Індонезії. На цій посаді дипломат працював до грудня 2024 року.

Крім того, у листопаді 2022 року він став представником України при Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) за сумісництвом.

У грудні 2024 року президент звільнив Гамяніна з посад посла в Індонезії та представника при АСЕАН, призначивши його Надзвичайним і Повноважним Послом України в Демократичній Республіці Конго. Гамянін також має науковий ступінь кандидата історичних наук. Його наукова діяльність пов'язана з дослідженням історії Китаю.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року, перебуваючи на посаді посла України в Індонезії, Василь Гамянін у розмові з «Главкомом» прокоментував можливість переговорів між Україною та Росією після саміту G20 на Балі.

Тоді дипломат висловив переконання, що найвпливовіші держави світу не зацікавлені в поступках Росії коштом України. За його словами, міжнародна спільнота отримала історичний шанс позбавити РФ ядерної зброї, яка залишається одним із головних інструментів шантажу Кремля.

Гамянін наголосив, що «торгівлі Україною не буде», оскільки провідним державам світу невигідно мати справу з агресивною ядерною країною.