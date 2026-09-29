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Зеленський: РФ залучає ще 10 тис. солдатів із КНДР для війни та передала Пхеньяну технології «шахедів»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський: РФ залучає ще 10 тис. солдатів із КНДР для війни та передала Пхеньяну технології «шахедів»
Зеленський: У нас є нові дані щодо розгортання північнокорейських військ до Росії
фото: Офіс президента

Зеленський зазначив, що зараз на російській території перебуває понад 8 тис. північнокорейських військовослужбовців

Росія готується додатково залучити 10 тис. військових із Північної Кореї для підготовки та подальшого перекидання на свою територію, де вже перебуває понад 8 тис. північнокорейських солдатів. Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає «Главком».

За його словами, Москва збільшує набір людей та розширює вербування іноземців, про що Україна планує інформувати уряди відповідних країн.

У якості оплати за військову допомогу РФ передає Пхеньяну власні технології. Зокрема, за технічної підтримки Росії на території КНДР вже розгорнули виробництво ударних безпілотників типу «Shahed».

Зеленський підкреслив, що така співпраця виходить за межі постачання боєприпасів і дозволяє Пхеньяну розвивати власне виробництво зброї, а досвід війни проти України посилює військові спроможності КНДР в Азії.

Раніше старший президентський секретар Південної Кореї з питань зв'язків із громадськістю Сон Гі Хон заявив, що Україна сама просила Південну Корею не розголошувати передачу двох північнокорейських військовополонених, оскільки побоювалася внутрішньої критики через відмову від можливості обміняти їх на українських полонених.

За словами представника південнокорейської адміністрації, Київ неодноразово обговорював із Сеулом передачу військових через різні канали та просив зберегти інформацію про неї в таємниці. Південна Корея погодилася на це з огляду на безпеку самих полонених та їхніх родин, а також дипломатичні й безпекові міркування.

Нагадаємо, Зеленський на Генасамблеї ООН заявив, що Україна відправила до Південної Кореї двох північнокорейських солдатів, захоплених у полон, які воювали на боці Росії.

Згодом Південна Корея підтвердила, що прийняла двох військових КНДР, яких українські сили взяли в полон під час бойових дій у Курській області Росії. Сеул проводив консультації з Києвом щодо їхньої передачі, однак подробиці операції вирішив не розголошувати.

До того ж президент Південної Кореї Лі Чже Мьон висловив жаль через те, що Україна публічно оголосила про передачу Сеулу двох полонених північнокорейських військовослужбовців.

Зауважимо, що радник президента Дмитро Литвин прокоментував звинувачення Південної Кореї щодо розголошення інформації про передачу двох військовополонених із Північної Кореї. Він заявив, що жодної домовленості про нерозголошення не було.

Теги: Південна Корея військові Володимир Зеленський росія

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