Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський ударив санкціями по виробниках «Іскандерів», «Калібрів» та «Кинджалів»

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський ударив санкціями по виробниках «Іскандерів», «Калібрів» та «Кинджалів»
Зеленський увів у дію два пакети санкцій проти російського військово-промислового комплексу
фото: ОП

Обмеження торкнулися 162 фізичних та юридичних осіб, зокрема підприємств російської групи «Русал», які забезпечують виробництво військової техніки та озброєння.

Президент України Володимир Зеленський 24 жовтня підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про нові санкції проти російського військово-промислового комплексу. Обмеження загалом охопили 83 фізичних та 79 юридичних осіб, причетних до виробництва ракетного озброєння, безпілотників, військової авіації та бронетехніки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента України.

Перший санкційний пакет стосується 51 фізичної та 44 юридичних осіб, пов'язаних із виготовленням російських балістичних і крилатих ракет. Ідеться про підприємства, які постачають сировину, обладнання та інструменти для виробництва «Іскандерів», «Калібрів», Х-101 та «Кинджалів».

До списку, зокрема, увійшли підприємства, що забезпечують російський оборонний сектор спеціальними матеріалами, електронними компонентами та приладами.

Які російські підприємства потрапили під санкції?

Серед компаній, на які поширюються обмеження, – «Інститут пластмас імені Г. С. Петрова». Це підприємство є єдиним у Росії виробником низки компонентів для композиційних матеріалів, які використовують в оборонній, аерокосмічній, авіаційній і суднобудівній промисловості. Санкції також запровадили проти корпорації космічних систем спеціального призначення «Комета». Підприємство виготовляє зенітні ракетні комплекси, радіолокаційні засоби та бортове обладнання.

До переліку потрапили й інші компанії:

  • «ВітаРеактив» – постачальник хімічної сировини, залучений до виробництва балістичного ракетного озброєння;
  • «Променерго» – розробник оптичних, лазерних та оптико-електронних приладів, а також інформаційно-прицільних систем;
  • «Кіровський біохімічний завод» – підприємство, причетне до виробництва й модернізації військової техніки та озброєння;
  • Всеросійський науково-дослідний інститут метрології імені Д. І. Менделєєва – установа, яка розробляє вимірювальне обладнання та програмне забезпечення для військової техніки.

Обмеження поширюються не лише на підприємства, а й на їхніх керівників та інших осіб, причетних до забезпечення російської ракетної програми.

Під санкції потрапили постачальники обладнання для дронів

Другий санкційний пакет охоплює 32 громадян Росії та 35 російських компаній. Це підприємства, які забезпечують військово-промисловий комплекс РФ високоточним обладнанням, верстатами, електронікою, інструментами та сировиною.

Зокрема, санкції запровадили проти компанії «Гагарінг», яка спеціалізується на продажу засобів зв'язку та управління для FPV-дронів. До списку також увійшла «Вірджин-ЕК», яка постачає російським військовим іноземні електронні компоненти.

Ще однією підсанкційною компанією стало верстатобудівне об'єднання «Прессмаш». Воно постачає металообробне обладнання підприємствам, залученим до виробництва ракет Х-101, Х-59 та безпілотників «Оріон».

Україна запровадила санкції проти підприємств «Русалу»

Окремо обмеження застосували до підприємств російської промислової групи «Русал», які забезпечують виробництво військової авіації, бронетехніки, ракет та безпілотників.

За даними Офісу президента, лише з квітня 2024 року до березня 2025 року «Об'єднана компанія Русал – Торговий дім» та «Русал Тайшетський алюмінієвий завод» імпортували до Росії оксид алюмінію майже на 150 млн рублів. Цю сировину використовували для виготовлення військової авіації, ракетного озброєння, бронетехніки та дронів.

Радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що Україна продовжує встановлювати підприємства, які забезпечують виробництво російського озброєння.

«Ми планомірно ідентифікуємо та застосовуємо санкції до підприємств, які залучені до виробництва російських балістичних ракет та інших засобів ураження. Працюємо над поширенням цих санкцій на інші юрисдикції. Сукупно це має суттєво послабити спроможності російського ВПК виробляти зброю», – заявив Власюк.

Відповідно до рішень РНБО, Міністерство закордонних справ України має поінформувати ЄвроСоюз, США та інші держави про нові обмеження й порушити питання запровадження аналогічних санкцій. Серед передбачених заходів – блокування активів, припинення торговельних операцій, обмеження фінансових зобов'язань та заборона передавання технологій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, який можуть ухвалити вже в листопаді. До санкційного списку можуть увійти 12 російських бізнесменів та 105 організацій, переважно регіональні банки й нафтопереробні заводи. Обмеження також можуть торкнутися компаній із Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Крім того, ЄС планує посилити експортні обмеження щодо російських підприємств. Для ухвалення санкційного пакета необхідна згода країн Євросоюзу.

Читайте також:

Теги: санкції Володимир Зеленський зброя озброєння завод Україна Офіс президента виготовлення блокування Владислав Власюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявив про відсутність змін у позиції РФ після удару по Києву
Зеленський пояснив, що продемонстрував удар РФ по Києву після переговорів
22 жовтня, 10:56
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна назвав головну небезпеку російських диверсій
Глава МЗС Естонії розповів, як Росія планує підірвати підтримку України
15 жовтня, 17:13
Термінал супутникового зв’язку Starlink, який використовують українські військові
Проблеми зі Starlink. Україна отримала перші позитивні зміни
14 жовтня, 21:58
Під час візиту до Брюсселя Петер Мадяр також запланував переговори з прем'єр-міністрами країн Вишеградської групи
Зеленський і Мадяр домовилися про перші закриті переговори
14 жовтня, 18:51
Російські та американські компанії вже ведуть переговори щодо укладення контрактів після оголошення угоди
Росія розкрила деталі дизельної угоди з Трампом
14 жовтня, 15:01
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 жовтня, 00:00
Неназваний український високопосадовець підтвердив продовження далекобійних ударів по російських енергетичних об’єктах
«Ми продовжимо палити їхні НПЗ»: Україна відповіла на рішення Трампа – FT
10 жовтня, 00:25
Мерц заявив, що Німеччина хоче прискорити вступ України до ЄС і працюватиме над цим у Брюсселі
Чи буде вступ України до ЄС і допомога Заходу: Мерц у Києві назвав умови
4 жовтня, 16:18
Військові повідомили, що снаряд улучив у ціль на відстані 1000 км
КНДР заявила про випробування ракети зі штучним інтелектом: що відомо
4 жовтня, 04:21

Події в Україні

Зеленський ударив санкціями по виробниках «Іскандерів», «Калібрів» та «Кинджалів»
Зеленський ударив санкціями по виробниках «Іскандерів», «Калібрів» та «Кинджалів»
Starlink в Україні знову працює на швидкості понад 400 км/год – Хмара
Starlink в Україні знову працює на швидкості понад 400 км/год – Хмара
Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2026 року
Втрати ворога станом на 24 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 24 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Блекаут в окупованому Криму та Ростові, заяви Трампа про війну: головне за ніч 24 жовтня
Блекаут в окупованому Криму та Ростові, заяви Трампа про війну: головне за ніч 24 жовтня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
57K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі
52K
Львівщина: сусіди полеглого воїна виступили проти перейменування вулиці на його честь

Новини

Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Сьогодні, 09:30
Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
Сьогодні, 07:00
В Україні до 17°, у деяких областях помірні дощі: погода на 24 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Зеленський після розмови з Кушнером і Віткоффом зробив заяву про мирні переговори
Вчора, 17:30
Зять Трампа опинився в центрі скандалу через таємні оборудки на $2 млрд
Вчора, 14:57

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua