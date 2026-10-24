Зеленський ударив санкціями по виробниках «Іскандерів», «Калібрів» та «Кинджалів»

Зеленський увів у дію два пакети санкцій проти російського військово-промислового комплексу

Обмеження торкнулися 162 фізичних та юридичних осіб, зокрема підприємств російської групи «Русал», які забезпечують виробництво військової техніки та озброєння.

Президент України Володимир Зеленський 24 жовтня підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про нові санкції проти російського військово-промислового комплексу. Обмеження загалом охопили 83 фізичних та 79 юридичних осіб, причетних до виробництва ракетного озброєння, безпілотників, військової авіації та бронетехніки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента України.

Перший санкційний пакет стосується 51 фізичної та 44 юридичних осіб, пов'язаних із виготовленням російських балістичних і крилатих ракет. Ідеться про підприємства, які постачають сировину, обладнання та інструменти для виробництва «Іскандерів», «Калібрів», Х-101 та «Кинджалів».

До списку, зокрема, увійшли підприємства, що забезпечують російський оборонний сектор спеціальними матеріалами, електронними компонентами та приладами.

Які російські підприємства потрапили під санкції?

Серед компаній, на які поширюються обмеження, – «Інститут пластмас імені Г. С. Петрова». Це підприємство є єдиним у Росії виробником низки компонентів для композиційних матеріалів, які використовують в оборонній, аерокосмічній, авіаційній і суднобудівній промисловості. Санкції також запровадили проти корпорації космічних систем спеціального призначення «Комета». Підприємство виготовляє зенітні ракетні комплекси, радіолокаційні засоби та бортове обладнання.

До переліку потрапили й інші компанії:

«ВітаРеактив» – постачальник хімічної сировини, залучений до виробництва балістичного ракетного озброєння;

– постачальник хімічної сировини, залучений до виробництва балістичного ракетного озброєння; «Променерго» – розробник оптичних, лазерних та оптико-електронних приладів, а також інформаційно-прицільних систем;

– розробник оптичних, лазерних та оптико-електронних приладів, а також інформаційно-прицільних систем; «Кіровський біохімічний завод» – підприємство, причетне до виробництва й модернізації військової техніки та озброєння;

– підприємство, причетне до виробництва й модернізації військової техніки та озброєння; Всеросійський науково-дослідний інститут метрології імені Д. І. Менделєєва – установа, яка розробляє вимірювальне обладнання та програмне забезпечення для військової техніки.

Обмеження поширюються не лише на підприємства, а й на їхніх керівників та інших осіб, причетних до забезпечення російської ракетної програми.

Під санкції потрапили постачальники обладнання для дронів

Другий санкційний пакет охоплює 32 громадян Росії та 35 російських компаній. Це підприємства, які забезпечують військово-промисловий комплекс РФ високоточним обладнанням, верстатами, електронікою, інструментами та сировиною.

Зокрема, санкції запровадили проти компанії «Гагарінг», яка спеціалізується на продажу засобів зв'язку та управління для FPV-дронів. До списку також увійшла «Вірджин-ЕК», яка постачає російським військовим іноземні електронні компоненти.

Ще однією підсанкційною компанією стало верстатобудівне об'єднання «Прессмаш». Воно постачає металообробне обладнання підприємствам, залученим до виробництва ракет Х-101, Х-59 та безпілотників «Оріон».

Україна запровадила санкції проти підприємств «Русалу»

Окремо обмеження застосували до підприємств російської промислової групи «Русал», які забезпечують виробництво військової авіації, бронетехніки, ракет та безпілотників.

За даними Офісу президента, лише з квітня 2024 року до березня 2025 року «Об'єднана компанія Русал – Торговий дім» та «Русал Тайшетський алюмінієвий завод» імпортували до Росії оксид алюмінію майже на 150 млн рублів. Цю сировину використовували для виготовлення військової авіації, ракетного озброєння, бронетехніки та дронів.

Радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що Україна продовжує встановлювати підприємства, які забезпечують виробництво російського озброєння.

«Ми планомірно ідентифікуємо та застосовуємо санкції до підприємств, які залучені до виробництва російських балістичних ракет та інших засобів ураження. Працюємо над поширенням цих санкцій на інші юрисдикції. Сукупно це має суттєво послабити спроможності російського ВПК виробляти зброю», – заявив Власюк.

Відповідно до рішень РНБО, Міністерство закордонних справ України має поінформувати ЄвроСоюз, США та інші держави про нові обмеження й порушити питання запровадження аналогічних санкцій. Серед передбачених заходів – блокування активів, припинення торговельних операцій, обмеження фінансових зобов'язань та заборона передавання технологій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, який можуть ухвалити вже в листопаді. До санкційного списку можуть увійти 12 російських бізнесменів та 105 організацій, переважно регіональні банки й нафтопереробні заводи. Обмеження також можуть торкнутися компаній із Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Крім того, ЄС планує посилити експортні обмеження щодо російських підприємств. Для ухвалення санкційного пакета необхідна згода країн Євросоюзу.