Зеленський закликав перекрити Росії доступ до іноземних компонентів для шахедів

Цієї ночі Росія випустила по Україні понад 100 ударних дронів, майже половина з них були реактивними

Президент заявив, що російське виробництво дронів і ракет критично залежить від поставок із-за кордону

Росія продовжує використовувати іноземні компоненти для виробництва ударних дронів, зокрема «шахедів», тому країни-партнери мають перекрити Москві доступ до таких деталей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише «Главком».

За словами глави держави, цієї ночі Росія випустила по Україні понад 100 ударних дронів, майже половина з них були реактивними. Зеленський зазначив, що більшість безпілотників українські військові знешкодили, однак були й влучання.

«Як би Москва не намагалася повністю локалізувати виробництво своїх дронів та ракет, їхня ескалація все одно критично залежна від іноземних компонентів», – наголосив президент.

Він зазначив, що ланцюги постачання таких компонентів проходять через Європу, США, Китай, Японію та інші країни. За словами Зеленського, йдеться переважно про продукцію відомих виробників, деталі яких попри санкції та обмеження продовжують потрапляти до Росії.

«Кожен російський дрон реально зупинити ще на виробничій лінії. Потрібна політична воля цих країн», – заявив глава держави. Зеленський закликав посилювати санкційний тиск на Росію, якщо Москва продовжує збільшувати кількість атак.

«Якщо Кремль обрав більше ударів, санкції мають працювати й посилюватися», – сказав президент. Він також розповів про наслідки російської атаки. У Києві, за словами Зеленського, кілька разів «шахеди» били по Південному мосту. Вранці російський удар припав на житлову багатоповерхівку. Одна людина загинула.

У Херсоні росіяни атакували дитячий садок, у Харкові – продуктовий магазин. Також пошкоджено інститут та об'єкти критичної інфраструктури. У Краматорську та Сумах зафіксували удари по багатоповерхових будинках.

Крім того, під російським вогнем опинилися Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Київська, Полтавська та Рівненська області. Станом на момент звернення президента було відомо про чотирьох поранених унаслідок нічної атаки.

Зеленський наголосив, що відповідні служби працюють на місцях ударів. Водночас він закликав міжнародних партнерів не лише посилювати санкції проти Росії, а й перекривати канали постачання компонентів, необхідних для виробництва її озброєнь.

Раніше президент уже заявляв, що російське виробництво дронів і ракет залежить від іноземних компонентів, а санкційний тиск має бути спрямований, зокрема, на тіньові схеми їхнього постачання до РФ.

Варто нагадати, що у Києві під час нової атаки безпілотників зафіксовано влучання в Південний міст. Зокрема, уламки безпілотників, які впали у Голосіївському районі столиці, пошкодили нежитлову будівлю та кілька автівок.