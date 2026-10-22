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Зеленський розповів, яку пропозицію зробив йому Байден у перші години вторгнення РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський розповів, яку пропозицію зробив йому Байден у перші години вторгнення РФ
Американська сторона була готова допомогти Зеленському та його родині евакуюватися з Києва
фото: Офіс президента України

За словами президента, пропозиції евакуюватися надходили не лише від американської сторони

Президент США Джо Байден у перші години повномасштабного вторгнення Росії запропонував Володимиру Зеленському допомогу з евакуацією з Києва. Згодом із подібними пропозиціями до українського лідера зверталися й деякі європейські лідери. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю подкасту The Diary of a CEO, пише «Главком».

За словами президента України, Байден повідомив йому, що Київ оточений, а ситуація через російське вторгнення є складною. Американська сторона була готова допомогти Зеленському та його родині евакуюватися.

«Мені потрібна зброя, а не таксі», – таку відповідь, за словами Зеленського, він дав на пропозицію залишити столицю.

Президент пояснив, що в перші дні великої війни працював у бомбосховищі в Офісі президента. Звідти він спілкувався з Байденом та іншими світовими лідерами, а також записував відеозвернення до українців.

Час від часу Зеленський виходив назовні та особисто спілкувався з людьми. За його словами, Росія намагалася переконати українців, що президент залишив Київ.

«Головна їхня ідея була в тому, щоб люди втекли. А люди втекли б, якби побачили, що лідер їх кинув. Якщо лідер кинув столицю – значить, усім треба виживати», – розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що не міг залишити столицю, Офіс президента та людей, які залишалися в місті. Він назвав такий крок зрадою.

За словами президента, пропозиції евакуюватися надходили не лише від американської сторони – подібну допомогу пропонували й деякі європейські лідери.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що неможливо достеменно сказати, чи розпочала б Росія повномасштабне вторгнення у 2022 році, якби на той момент президентом США був Дональд Трамп. Водночас глава держави припустив, що особисті стосунки американського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним могли вплинути на його рішення.

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Теги: історія війна Володимир Зеленський Джозеф Байден США Україна

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