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Зеленський привітав Дана з перемогою на виборах у Румунії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський привітав Дана з перемогою на виборах у Румунії
Дан переміг на президентських виборах
фото: Reuters

Президентка Молдови також вже встигла привітати Дана з перемогою

Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою на президентських виборах, що пройшли в Румунії. Про це український президент написав у соцмережі, передає «Главком».

«Вітаю Нікушора Дана з історичною перемогою на президентських виборах у Румунії. Для України – як сусіда й друга – важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде. Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу», – написав Зеленський.

Зеленський привітав Дана з перемогою на виборах у Румунії фото 1

«Ми завжди з великою повагою будемо ставитися до Румунії та її народу, особливо зважаючи на підтримку, яку ми одержали в найважчий період нашої історії. Дорогі румуни, ви завжди можете розраховувати на Україну як на доброго сусіда й партнера», – зауважив президент.

Окрім цього, президентка Молдови Майя Санду також вже встигла привітати Дана з перемогою на виборах.

Зеленський привітав Дана з перемогою на виборах у Румунії фото 2

Як стало відомо, незалежний кандидат, чинний мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії. 

Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року.

Наразі підраховано 98,8% голосів, але ті голоси, що залишились непідрахованими, вже не вплинуть на результат.

Раніше націоналістичний політик Джордже Сіміон, лідер партії AUR, категорично відкинув результати екзитполів та оголосив себе президентом.

Як відомо, дані екзитполів показали перемогу Нікушора Дана, але Сіміон не погоджується з результатами.

«Я – новий президент, і я повертаю владу румунам», – заявив Сіміон перед своїми прихильниками на мітингу в центрі Бухареста.

У соціальній мережі Х кандидат в президенти Румунії повторив свою тезу.

Нагадаємо, в першому турі виборів перемогу здобув лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Він набрав 40,94% голосів виборців. Відомо, що він критично ставиться до керівництва Європейського Союзу та виступає проти допомоги Україні.

Друге місце посів ліберальний прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан з 20,99%. Він переконаний прихильник ЄС і НАТО і виступає на підтримку України, кажучи, що це життєво важливо для безпеки Румунії в умовах загрози з боку Росії.

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Теги: вибори Румунія президент Володимир Зеленський

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