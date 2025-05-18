Сіміон відкинув дані екзитполів та оголосив себе президентом Румунії

У інтерв'ю для ВВС, Сіміон заявив, що на 100% впевнений, що саме він стане новообраним президентом Румунії

Націоналістичний політик Джордже Сіміон, лідер партії AUR, категорично відкинув результати екзитполів та оголосив себе президентом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі.

Як відомо, дані екзитполів показують перемогу Нікушора Дана, але Сіміон не погоджується з результатами.

«Я – новий президент, і я повертаю владу румунам», – заявив Сіміон перед своїми прихильниками на мітингу в центрі Бухареста.

У соціальній мережі Х кандидат в президенти Румунії повторив свою тезу.

У інтерв'ю для ВВС, Сіміон також заявив, що на 100% впевнений, що саме він стане новообраним президентом Румунії.

Виборчі дільниці у Румунії відкрились о 07:00 за місцевим часом, голосування завершилося о 21:00.

У другий тур вийшли прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан, за якого у першому турі проголосували 20,99% виборців, та праворадикал Джордже Сіміон, який набрав 40,96% у першому турі.

За результатами екзитполу CURS, перевагу здобуває ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан. Він набирає 54,1% голосів виборців, а його опонент ультраправий Джордже Сіміон – 45,9%.

Тим часом, Міністерство закордонних справ Румунії заявило про російську кампанію з дезінформації під час другого туру президентських виборів.

За словами речника МЗС Румунії Андрея Тарнеа, фейкові новини з метою впливу на виборчий процес поширюють у Telegram та інших соціальних мережах.

«Це було очікувано, і влада Румунії спростувала фейкові новини», – зазначив він.

Перед цим Центр моніторингу медіа Міністерства національної оборони Румунії спростував інформацію, розміщену на платформі TikTok, нібито про те, що французькі солдати передяглися у форму румунської жандармерії, щоб спровокувати громадянську війну в Румунії в разі перемоги певного кандидата.

Нагадаємо, в першому турі виборів перемогу здобув лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Він набрав 40,94% голосів виборців. Відомо, що він критично ставиться до керівництва Європейського Союзу та виступає проти допомоги Україні.

Друге місце посів ліберальний прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан з 20,99%. Він переконаний прихильник ЄС і НАТО і виступає на підтримку України, кажучи, що це життєво важливо для безпеки Румунії в умовах загрози з боку Росії.

Також повідомлялося, що напередодні виборів у Румунії фейкове об’єднання українців підтримало проросійського кандидата.

До слова, сьогодні президента також обирає Польща.