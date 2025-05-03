Зеленський відреагував на можливий вихід США з переговорного процесу

Президент: «Є такі сигнали, що, напевно, після того як домовляться про ceasefire, деякі країни будуть хотіти, щоб ми з рускіми залишилися сам на сам»

Зеленський: «Європа, впевнений я, що буде поруч, тому що є багато питань, які пов'язані»

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що країни Європи продовжать підтримувати Україну в боротьбі з РФ після виходу США з переговорного процесу. Як передає «Главком», про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Бачите, як складно зробити навіть перший крок – припинення вогню. Уявіть собі, всі розуміють, питання територій, санкцій, – як це буде складно. І тому є такі сигнали, що, напевно, після того як домовляться про ceasefire, деякі країни будуть хотіти, щоб ми з рускіми залишилися сам на сам», – зауважив Зеленський.

Президент додав, що зараз лише є такі сигнали. «Але все одно Європа, впевнений я, що буде поруч, тому що є багато питань, які пов'язані. Для нас це важливо», – сказав гарант під час спілкування з журналістами.

Як відомо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не запроваджують нових санкцій проти Росії, тому що «необхідно розмовляти з обома сторонами конфлікту».

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що процес закінчення війни в Україні зупинився. Він засумнівався, що війна в Україні може закінчитись найближчим часом.

Раніше Сполучені Штати Америки оголосили про призначення нової Тимчасової повіреної у справах США в Україні. Нею стала досвідчена дипломатка Джулія Девіс.

До слова, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати більше не мають наміру виступати посередником у переговорах між Україною та Росією.