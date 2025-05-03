Зеленський: Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів у Москві 9 травня

Зеленський у зверненні до іноземних лідерів: «Росіяни забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо»

Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня. Як передає «Главком», про це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі із журналістами, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами президента, Україна не може цього гарантувати, оскільки російська сторона самостійно може вчиняти щодо гостей будь-які дії та перекладати вину за це на Україну, а українська у свою чергу не може нести відповідальність за те, що відбувається в РФ.

«Наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви, і тощо. А потім звинувачувати нас. Я вважаю, як президент, і сказав про це міністру закордонних справ, що ми повинні людям, які до нас звертаються, казати: «Ми не рекомендуємо вам з точки зору (безпеки – ред.) відвідувати РФ. А якщо ви це робите – не запитуйте нас. Це ваше особисте рішення», – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги.

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. «Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів – значить, це реально, а не просто заради параду», – каже він.

Президент України Володимир Зеленський назвав оголошене диктатором Путіним перемир'я черговою маніпуляцією.

Згодом Зеленський відкинув пропозицію Путіна про триденне перемир'я на 9 травня. «Ми готові починати з 1-го, з 3-го, з 5-го. Якщо йому потрібна дата 7-е – нам все одно. З 7-го – 30 днів», – сказав президент журналістам. За словами гаранта, для створення атмосфери виходу РФ з ізоляції, Путін і наполягає натомість на перемир'ї на 30 днів згідно із запропонованою США стратегією.