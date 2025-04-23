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Трамп назвав війну «безладом» і розкритикував Зеленського за заяви щодо Криму

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Трамп назвав війну «безладом» і розкритикував Зеленського за заяви щодо Криму
Трамп: «Ніхто не вимагає від Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він так хоче повернути Крим, чому ж Україна не боролася за нього 11 років тому?»
колаж: glavcom.ua

Трамп заявив, що «провокаційні» заяви Зеленського про Крим лише буцімто ускладнюють можливість врегулювання війни

Очільник США Дональд Трамп піддав критиці президента України Володимира Зеленського за заяву про те, що Україна ніколи не визнає російським Крим. Як передає «Главком», допис Трамп опублікував у TruthSocial.

За його словами, Зеленський нібито хвалиться на першій сторінці The Wall Street Journal, заявляючи, що «Україна ніколи не визнає окупацію Криму на законних підставах».

«Ця заява дуже шкодить мирним переговорам з Росією, враховуючи, що Крим було втрачено ще роки тому за часів президента Барака Хусейна Обами, і він навіть не є предметом обговорення. Ніхто не вимагає від Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він так хоче повернути Крим, чому ж Україна не боролася за нього 11 років тому, коли його просто передали Росії без єдиного пострілу? До того ж, ще задовго до «передачі за Обами», там базувалися стратегічні російські підводні бази», – зауважив президент США.

Трамп знову повторив, що такі «провокаційні» заяви Зеленського лише буцімто ускладнюють можливість врегулювання війни.

«Йому нема чим хвалитися! Ситуація для України критична – він може вибрати мир або продовжувати боротьбу ще три роки, перш ніж втратить всю країну. Я не маю жодного стосунку до Росії, але дуже хочу зупинити марну смерть в середньому п’яти тисяч російських та українських солдатів щотижня. Сьогоднішня заява Зеленського лише подовжить «криваве поле бою», а цього ніхто не хоче! Ми дуже близькі до угоди, але людині, «яка грає без козирів», вже давно пора зрозуміти це», – наголосив очільник США.

Наприкінці Трамп назвав російсько-українську війну «повним і тотальним безладом», додавши, що цього не було б, якби він був президентом, і що він готовий допомагати.

Трамп назвав війну «безладом» і розкритикував Зеленського за заяви щодо Криму фото 1
скриншот: TruthSocial

Раніше Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена: «Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися».

Згодом Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідальним за війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

«Я не вважаю Зеленського відповідальним, але я не в захваті від того, що ця війна почалася. І тому я не задоволений ним, не в захваті від нього. Я також не задоволений будь-ким, хто до цього причетний», – каже він. Трамп наголосив, що не звинувачує його, але й не вважає, що той «добре попрацював».

Як відомо, Володимир Зеленський назвав ймовірну пропозицію США «залишити за Росією контроль над Кримом» – «розмовами про Мінськ-3, чи новим Нормандським форматом». Про це він заявив на пресконференції, повідомив кореспондент «Главкома».

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Теги: війна Дональд Трамп Володимир Зеленський

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