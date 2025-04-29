«Обираємо больові точки». Зеленський про санкції проти Росії

Зеленський заявив, що зараз Росія переживає, що в них парад під питанням, «і правильно переживають»

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готується до розвоми зі США щодо нових санкцій проти Росії. Про це президент сказав у вечірньому звернення, передає «Главком»

«Готуємося також і до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків – обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни, і ми наполягаємо, що безумовне й повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що в них парад під питанням, і правильно переживають. Але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну», – сказав Зеленський.

За його словами, готується нове рішення Ради національної безпеки і оборони. Він також додав, що Україна координує санкції з Європою, щоб це було спільною позицією

«Українські санкції стараємося по максимуму синхронізувати з усіма в Європі, щоб це було спільною позицією, і вже маємо хороші результати. Зокрема, у закритих російських виробництвах, які працювали на їхню «оборонку»», – додав президент.

Український глава також поінформував про саміт Тримор'я.

« Взяв участь у роботі саміту Ініціативи трьох морів – це один із форматів, які об’єднують наш регіон – від Чорного моря до Балтійського та Адріатики. Правильний формат – те, що наближає нас до Європейського Союзу. Наша пропозиція – зробити формат більш практичним», – зазначив президент.

«Воїни тримають позиції, захищають нашу державу, я хочу подякувати кожному, хто стійкий заради України, хто працює заради незалежності України», – підсумував президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час саміту Тримор’я розповів про український досвід з відновлення після воєнних атак, а також протистояння кібератакам. Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися досвідом з країнами-членами формату Тримор'я.