Скандал у Польщі: кандидат у президенти увірвався до лікарні та погрожував лікарю

У Польщі вже почали розслідування, а міністри назвали інцидент терором і спробою тиску на лікарів.

У Польщі кандидат в президенти Гжегож Браун увірвався до лікарні, де провели аборт та погрожував «заарештувати» лікарку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Лікарка Ґізела Ягельська заявила, що підписувала адміністративні документи, коли натовп із близько 30 чоловіків на чолі з Брауном увірвався до лікарні. Вона сказала, що чоловіки оточили її, не давали їй вийти та сказали, що її слід заарештувати.

«Він образив мене, він назвав мене серійною вбивцею», – сказала Ягельська, описуючи дії Брауна, які засудили як міністр юстиції Польщі, так і міністр рівності країни.

«Він штовхнув мене, коли я хотіла вийти з кімнати», – підкреслила лікарка.

У відео, опублікованому кандидатом у президенти Польщі, Браун сказав, що він був у районній лікарні Олешниці, щоб заарештувати Ягельську після того, як вона зробила аборт у плода з рідкісною скелетною дисплазією, що серйозно загрожувало життю матері.

На відео зафіксовано, як член Європарламенту заходить до лікарні та оголошує, що проведе «громадянський арешт» за «злочин позбавлення життя». Браун ходив слідом за Ягельською по офісу та просив інших чоловіків викликати поліцію.

Ультраправий незалежний депутат Європарламенту, який балотується на травневих президентських виборах у Польщі, не новачок у суперечках як у Брюсселі, так і вдома. Відомо, що він зірвав хвилину мовчання під час спеціального пленарного засідання, присвяченого пам’яті жертв Голокосту, використав вогнегасник , щоб пошкодити менору, запалену на Хануку в польському парламенті, і зіпсував ялинку, прикрашену кульками з прапорами ЄС і України.

Нагадаємо, Польща готується до президентських виборів. Перший тур заплановано на 18 травня. Серед лідерів перегонів – Рафал Тшасковський, кандидат від «Громадянської платформи», та Кароль Навроцький, висуванець «Права і справедливості». Навроцькому наступає на п’яти Славомір Менцен – яскраво виражений антиукраїнський кандидат. Розрив між ними незначний, нещодавно Менцен навіть випереджав у рейтингах Навроцького. При цьому, на жаль, найбільш бажаний для українців кандидат – очільник партії «Польща 2050» Шимон Головня – не має шансів на перемогу.