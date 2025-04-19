Головна Світ Політика
search button user button menu button

Скандал у Польщі: кандидат у президенти увірвався до лікарні та погрожував лікарю

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Скандал у Польщі: кандидат у президенти увірвався до лікарні та погрожував лікарю
Браун заблокував лікарку в кабінеті, знімав усе на відео та погрожував, прикриваючись бейджем Європарламенту.
фото: скріншот з відео

У Польщі вже почали розслідування, а міністри назвали інцидент терором і спробою тиску на лікарів.

У Польщі кандидат в президенти Гжегож Браун увірвався до лікарні, де провели аборт та погрожував «заарештувати» лікарку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Лікарка Ґізела Ягельська заявила, що підписувала адміністративні документи, коли натовп із близько 30 чоловіків на чолі з Брауном увірвався до лікарні. Вона сказала, що чоловіки оточили її, не давали їй вийти та сказали, що її слід заарештувати.

«Він образив мене, він назвав мене серійною вбивцею», – сказала Ягельська, описуючи дії Брауна, які засудили як міністр юстиції Польщі, так і міністр рівності країни.

«Він штовхнув мене, коли я хотіла вийти з кімнати», – підкреслила лікарка.

У відео, опублікованому кандидатом у президенти Польщі, Браун сказав, що він був у районній лікарні Олешниці, щоб заарештувати Ягельську після того, як вона зробила аборт у плода з рідкісною скелетною дисплазією, що серйозно загрожувало життю матері.

На відео зафіксовано, як член Європарламенту заходить до лікарні та оголошує, що проведе «громадянський арешт» за «злочин позбавлення життя». Браун ходив слідом за Ягельською по офісу та просив інших чоловіків викликати поліцію.

Ультраправий незалежний депутат Європарламенту, який балотується на травневих президентських виборах у Польщі, не новачок у суперечках як у Брюсселі, так і вдома. Відомо, що він зірвав хвилину мовчання  під час спеціального пленарного засідання, присвяченого пам’яті жертв Голокосту, використав вогнегасник  , щоб пошкодити менору, запалену на Хануку в польському парламенті, і зіпсував ялинку, прикрашену кульками з прапорами ЄС і України.

Нагадаємо, Польща готується до президентських виборів. Перший тур заплановано на 18 травня. Серед лідерів перегонів – Рафал Тшасковський, кандидат від «Громадянської платформи», та Кароль Навроцький, висуванець «Права і справедливості». Навроцькому наступає на п’яти Славомір Менцен – яскраво виражений антиукраїнський кандидат. Розрив між ними незначний, нещодавно Менцен навіть випереджав у рейтингах Навроцького. При цьому, на жаль, найбільш бажаний для українців кандидат – очільник партії «Польща 2050» Шимон Головня – не має шансів на перемогу.

Читайте також:

Теги: Польща вибори скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стамбул протестує проти затримання суперника Ердогана
Туреччина кипить. Що задумав Ердоган? Сусіди
21 березня, 16:45
Гегсет: ЗМІ й надалі займатимуться тим, що вміють найкраще – розповсюджувати містифікації
Глава Пентагону Гегсет відреагував на опубліковані скріни скандальної переписки
26 березня, 22:38
Марк Карні, П'єр Пуальєвр та Джагміт Сінгх боротимуться за посаду прем'єра на виборах у Канаді
Скільки Канаді коштуватимуть дострокові вибори: виборчком шокував сумою
27 березня, 09:53
Російський диктатор вважає, що введення тимчасового управління дозволило б провести демократичні вибори в Україні
Путін пропонує встановити «тимчасову владу» в Україні: реакція Білого дому
28 березня, 07:15
Пасажир одразу заявив, що перевірятиме документи та звернеться до Служби безпеки України та інших органів
Скандал у Львові: пасажир маршрутки образив колишню військову і пригрозив звернутись до СБУ
7 квiтня, 21:05
Анна Трінчер запевнила, що не мала на меті когось образити, а жартувала
Анна Трінчер побувала в місті на Тернопільщині і спровокувала скандал
5 квiтня, 19:12
Найбільше українців, які працюють, – у Польщі та Німеччині
Демограф назвала країни із найбільшою кількістю працевлаштованих українців
13 квiтня, 16:12
Келлог: Я не мав на увазі поділ України
Келлог заявив, що The Times перекрутила його слова
12 квiтня, 02:10
Свинаренко: Участь українців в політичному житті Фінляндії – це те, що допоможе захистити права громад, інтересів українців
На місцевих виборах у Фінляндії перемогли п’ять кандидатів українського походження
Вчора, 12:11

Політика

Збиття літака МАУ: Іран звинувачує Україну та інші країни в суді ООН
Збиття літака МАУ: Іран звинувачує Україну та інші країни в суді ООН
Скандал у Польщі: кандидат у президенти увірвався до лікарні та погрожував лікарю
Скандал у Польщі: кандидат у президенти увірвався до лікарні та погрожував лікарю
«Звичайно, тут є ризики для України»: Санду розкрила плани Кремля щодо Молдови
«Звичайно, тут є ризики для України»: Санду розкрила плани Кремля щодо Молдови
Росія назвала умови завершення війни: Зеленського треба принести в жертву
Росія назвала умови завершення війни: Зеленського треба принести в жертву
Ізраїль не виключає обмежену атаку на ядерні об'єкти Ірану
Ізраїль не виключає обмежену атаку на ядерні об'єкти Ірану
Москва лобіює відкриття прямого авіасполучення зі США: заважає позиція ЄС – Politico
Москва лобіює відкриття прямого авіасполучення зі США: заважає позиція ЄС – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 квітня 2025
59K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
46K
Діаспора б’є на сполох: «хороші росіяни» русифікують українців у Фінляндії
9473
Ігор Кім: За 10 років кількість корейців в Україні зменшилася удесятеро
9290
Прогноз магнітних бур на 19-21 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Сьогодні, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Вчора, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
17 квiтня, 14:04

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua