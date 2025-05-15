Перемовини у Туреччині: Зеленський повторив легендарну фразу

Зеленський у Туреччині: «Я тут. Думаю, це досить чітке повідомлення»

Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини для проведення перемовин щодо врегулювання російсько-української війни. Українська делегація та російська сторона прибули на зустріч у значно різних дипломатичних рівнях. Про це повідомляє «Главком».

Після прибуття, відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський використав свою вже знакову фразу: «Я тут». Він також заявив, що Україна готова до прямих переговорів з Росією, наголошуючи на необхідності діалогу для досягнення миру.

В Анкарі кореспондент Sky News запитав у президента Зеленського, чи є у нього сигнал для Путіна.



"Я тут. Я думаю, що це дуже чіткий сигнал", - відповів Зеленський pic.twitter.com/CCGKM59nZ6 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 15, 2025

Також Зеленський зауважив, що перемовини про припинення вогню відбувалися і раніше на різних майданчиках у Саудівській Аравії, де були представники і України, і Росії, які не зустрічалися один з одним.

«Я вважаю, що всі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин. Я вважаю, що першим кроком повинно бути безумовне припинення вогню. Якщо безумовне припинення вогню можливо зробити сьогодні на рівні технічних груп, без лідерів – немає запитань, можна не зустрічатись. Як ми чули, безумовне припинення вогню – такі речі повинні вирішуватись на прямих перемовинах лідерів – я тут. Ми готові до прямих перемовин», – сказав Зеленський.

За словами президента, Україна не може «бігати по всьому світу і шукати Путіна». Він відчуває неповагу Росії, бо немає ні часу зустрічі, ні порядку денного, ні представництва Росії на високому рівні. І це неповага не лише до України, а і до США і Туреччини.

Фраза «Я тут» стала своєрідним символом присутності та рішучості Зеленського у знакові моменти для подальшої долі України.

У перші години повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року, коли поширювалися чутки про евакуацію українського керівництва, Зеленський записав відеозвернення на вулицях Києва, сказавши: «Я тут. Ми всі тут. Наші військові тут. Громадяни, суспільство тут. Ми всі тут, захищаючи нашу незалежність, нашу державу. І так буде надалі».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskyy_official)

Після звільнення українських міст від російської окупації, Зеленський неодноразово відвідував ці території, демонструючи підтримку місцевим жителям і військовим. Під час цих візитів він часто використовував фразу «Я тут», підкреслюючи свою присутність і солідарність.

Під час передвиборчих дебатів з Петром Порошенком у 2019 році Володимир Зеленський також користувався цією фразою «Тому, пане Порошенко, я тут. Тому я тут зі своєю командою..».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після прибуття в Туреччину передав перший сигнал російському диктатору Володимиру Путіну. Так, іноземний журналіст запитав Зеленського, що б він хотів сказати або ж передати Путіну.

«Я тут. Думаю, це досить чітке повідомлення», – відповів очільник України та сів у автівку. Його очікує зустріч із главою Туреччини.