Президентські вибори в Румунії. ЦВК підбила підсумки першого туру

Лідера ультраправої румунської партії «Альянс за єдність румунів» підтримали понад 3,8 млн виборців

Лідер ультраправої румунської партії «Альянс за єдність румунів» Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікушор Дан вийшли до другого туру президентських виборів у Румунії. Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів виборців, повідомляє «Главком».

Так, кандидатуру Сіміона підтримали понад 3,8 млн виборців (40,96%). У боротьбі за друге місце Нікушор Дан незначно випередив члена уряду Кріна Антонеску, набравши майже 2 млн (20,99%) та 1,9 млн (20,07%) відповідно.

Значну підтримку здобув також колишній голова уряду Віктор Понта, за якого проголосували понад трохи більше як 1,2 млн виборців (13,05%).

Нагадаємо, у Румунії 4 травня відбулось голосування на повторних президентських виборах. За посаду президента змагаються 11 кандидатів. Четверо з них є незалежними, сімох підтримують партії або коаліції.

Понад 19 мільйонів румунів, з яких один мільйон проживає за кордоном, мають право голосу в першому турі президентських виборів 4 травня. Другий тур виборів відбудеться 18 травня.

Як відомо, 6 грудня 2024 року Конституційний суд скасував перший тур президентських виборів у Румунії. Згідно зі повідомленням румунської розвідки, іноземні діячі маніпулювали платформами соціальних мереж, особливо TikTok, щоб просувати ультраправого, проросійського кандидата Каліна Джорджеску. За даними розвідки, ця кампанія, ймовірно, була організована Росією, яка заперечує втручання.

Водночас Джордже Сіміон, якого вважають фаворитом президентських виборів, заявив, що в разі перемоги надасть керівну посаду забороненому кандидатові Каліну Джорджеску.