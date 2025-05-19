Румунія обрала президента: ним став Нікушор Дан

Дан разом з прихильниками вже святкує свою перемогу

Незалежний кандидат, чинний мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан, здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії. Про це повідомляє «Главком».

Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року.

Наразі підраховано 98,8% голосів, але ті голоси, що залишились непідрахованими, вже не вплинуть на результат.

У соціальні мережі Х Дан написав коротко: «Дякую. Побачимось за кілька хвилин у Чишміґіу».

Дан вийшов до публіки та привітав їх, а вони тим часом скандували його ім'я.

Аналітики вважають перемогу Дана важливим кроком для збереження проєвропейського курсу Румунії та стабільності в регіоні. Також відомо, що Дан є прихильником європейської інтеграції, активно підтримує участь Румунії в ЄС та НАТО.

Також він вважає, що військова та гуманітарна допомога Україні виступає критично важливою для безпеки самого регіону. Дан виступає за жорсткі санкції проти РФ.

Окрім цього, президентка Молдови Майя Санду вже встигла привітати Дана з перемогою на виборах.

Раніше націоналістичний політик Джордже Сіміон, лідер партії AUR, категорично відкинув результати екзитполів та оголосив себе президентом.

Як відомо, дані екзитполів показали перемогу Нікушора Дана, але Сіміон не погоджується з результатами.

«Я – новий президент, і я повертаю владу румунам», – заявив Сіміон перед своїми прихильниками на мітингу в центрі Бухареста.

У соціальній мережі Х кандидат в президенти Румунії повторив свою тезу.

Нагадаємо, в першому турі виборів перемогу здобув лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Він набрав 40,94% голосів виборців. Відомо, що він критично ставиться до керівництва Європейського Союзу та виступає проти допомоги Україні.

Друге місце посів ліберальний прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан з 20,99%. Він переконаний прихильник ЄС і НАТО і виступає на підтримку України, кажучи, що це життєво важливо для безпеки Румунії в умовах загрози з боку Росії.