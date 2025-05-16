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Україна готова до припинення вогню та переговорів на найвищому рівні – Умєров

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Україна готова до припинення вогню та переговорів на найвищому рівні – Умєров
Міністр оборони: Українська сторона підтвердила свою відданість мирним зусиллям, підкреслюючи конструктивні кроки, зроблені в останні тижні та місяці
фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Умєров наголосив, що мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій

Міністр оборони Рустем Умєров, який очолює українську делегацію у Стамбулі, після перемовин з радниками лідерів США, Франції, Німеччини та Великої Британії заявив, що Україна готова до повного припинення вогню та прямих переговорів на найвищому рівні. Як передає «Главком», про це міністр оборони України повідомив у на офіційних сторінках.

«Скоординували наші позиції з колегами напередодні сьогоднішньої зустрічі з російською делегацією в Стамбулі. Українська сторона підтвердила свою відданість мирним зусиллям, підкреслюючи конструктивні кроки, зроблені в останні тижні та місяці. Ми готові до повного та безумовного припинення вогню, про що зазначали раніше під час зустрічей у Джидді та Ріяді з нашими американськими партнерами», – розповів Умєров.

Міністр наголосив, що Україна також готова до прямих переговорів на найвищому рівні, делегація прибула до Стамбула, щоб знайти «реальні шляхи до стійкого та справедливого миру».

Умєров наголосив, що мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких – повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою «всіх на всіх».

Нагадаємо, у Стамбулі, палаці Долмабахче, завершилися тристоронні переговориделегацій України, США та Туреччини. Про це пише «Главком» із посиланням на турецькі ЗМІ. 

Участь у перемовинах взяли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Пізніше до перемовин приєднався спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

Згодом стало відомо, що українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолить міністр оборони Рустем Умєров. Як зазначив президент, переговори все ж відбудуться з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання перемовин – досягти перших кроків для припинення війни.

За словами Зеленського, йому, голові СБУ Василю Малюку і начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову в Стамбулі «нічого робити». В української делегації буде мандат для переговорів про припинення вогню.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.

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Теги: Стамбул переговори Рустем Умєров

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