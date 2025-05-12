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«Говорять про конкретні речі». Єрмак розкрив зміст останньої розмови Зеленського з Трампом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Говорять про конкретні речі». Єрмак розкрив зміст останньої розмови Зеленського з Трампом
Після зустрічі у Ватикані, Зеленський та Трамп 8 травня провели телефонну розмову
фото: Офіс президента

Єрмак: Два президенти вже спілкуються у форматі, коли їм не потрібно багато часу на якісь формальності

Після історичної зустрічі у Ватикані між Володимиром Зеленський та Дональдом Трампом 8 травня відбулася «дуже позитивна і конструктивна» телефонна розмова. Про це в інтерв'ю в «РБК-Україна» розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак, інформує «Главком».

«Безумовно, контакти на вищому рівні не відбуваються щодня, проте вони стали регулярними, частими. І ось після історичної зустрічі у Ватикані відбувся телефонний дзвінок, він був дуже позитивний, дуже конструктивний. Два президенти вже спілкуються у форматі, коли їм не потрібно багато часу на якісь формальності, вони говорять про абсолютно конкретні речі», – зазначив Єрмак.

За словами керівника Офісу президента, два лідери обговорили тоді історичну ратифікацію угоди про надра: «Вони привітали один одного з історичною угодою, яка закладає основу партнерського економічного співробітництва не лише зараз, доки триває ця війна, а також і на майбутнє. І, безумовно, обидві сторони розглядають цю угоду як один з елементів системи гарантії безпеки для України».

Різка зміна тональності Білого дому щодо України сталася після короткої зустрічі в Ватикані Трампа з Зеленським. За словами Єрмака, така коротка зустріч може дуже багато чого змінити. 

«У житті і в політиці дуже важливою буває одна коротка зустріч, але тет-а-тет і дуже відверта. Вона може дуже багато чого змінити. Насправді все це сталося не те щоб спонтанно, зустріч планувалася, але насправді вона планувалася після меси. І як я зараз розумію, якби ці плани реалізувалися, то це була б інша зустріч. І не факт, що вона відбулася б так, як вона відбулася. Я вважав із самого початку, що зміни у відносинах відбудуться після того, коли президенти зможуть поспілкуватися тет-а-тет. Саме тет-а-тет», – наголосив керівник Офісу президента.

Єрмак додав, що не чув розмови президентів, яка відбулася 26 квітня після похорону Папи Франциска.

«Я не чув цієї розмови. Я знаю тільки те, що мені розповів потім президент. Це була зустріч, про яку вони домовилися, що вона здебільшого залишиться між ними. Я думаю, що вони відчули один одного, відчули чесність намірів. Щирість нашого президента в його боротьбі, у боротьбі України, у бажанні закінчити цю війну справедливим миром – у тому, що, власне кажучи, лежить в основі боротьби української нації. Мені здається, це те основне, що важливо було б відчути президенту Трампа. Для нашого президента, мені здається, було дуже важливо відчути щире бажання президента Трампа закінчити цю війну», – підсумував Єрмак.

Як відомо, 26 квітня у Ватикані відбулася коротка зустріч між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Американський лідер поділився деталями цієї зустрічі. Трамп заявив, що його зустріч із Зеленським пройшла добре. Він зауважив, що наступні кілька днів покажуть, чи був досягнутий прогрес.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський назвав перемовини з президентом США Дональдом Трампом 26 квітня у Ватикані, куди вони прибули, щоб взяти участь у прощанні з Папою Римським Франциском, найкращими за всі, що були раніше. 

До слова, під час зустрічі президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Римі третій стілець призначався для перекладача. Про це повідомили джерела The Telegraph, інформує «Главком».

Нагадаємо, що 8 травня президент України Володимир Зеленський та американський лідер провели телефонну розмову.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Андрій Єрмак

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