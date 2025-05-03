Військові знищили другий за добу російський літак – Зеленський

ЗСУ провели вдалу операцію по військових обʼєктах на території Криму

ЗСУ вдалося знищити два російських літаки за добу. Як інформує «Главком», про це у вечірньому зверненні 3 травня повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Я дякую всім нашим воїнам, дякую кожному нашому підрозділу за хоробрість та за стійкість. Я дякую нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості – і в небі, і на морі. Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона – доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу. Також знищені військові склади», – повідомив президент.

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Нагадаємо, спецпідрозділом Головного управління розвідки Міноборони України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 – це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.

Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійск, де росіяни «ховають залишки свого чорноморського флоту».

Раніше російські пропагандисти заявили, що 31 грудня над Чорним морем українці знищили одразу два вертольоти Мі-8 з екіпажами. Про це повідомляють російські Telegram-канали. Зокрема росіяни пишуть, що таких болісних втрат у них не було з 2022 року.

До слова, знищення російського гелікоптера Мі-8 за допомогою морського дрона є історичною операцією. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону. Як зазначив Буданов, дрони Magura V5 і раніше кілька разів атакували повітряні сили противника. Однак тоді російська техніка все ж «дотягувала»до берегової лінії, хоч і була підбита.