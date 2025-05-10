Український історик визнав «заслугу» Путіна перед українським народом

«Безсмертні полки» ходили і Києвом – «скрєпа» виявилася ефективною та живучою. Так тривало до початку повномасштабного вторгнення. На знімку – 9 травня 1917 року

В’ятрович: «Не ставлячи собі такої цілі, Путін посилив єдність українського суспільства»

Український історик та народний депутат Володимир В'ятрович заявив, що повномасштабне вторгнення Росії, розпочате Володимиром Путіним, парадоксальним чином сприяло консолідації українського суспільства. В інтерв'ю «Главкому» В'ятрович наголосив, що війна відсунула в тінь історичні розбіжності, зокрема питання примирення між ветеранами УПА та Червоної армії.

«Це примирення вже відбулося – на рівні онуків. Наступні покоління разом захищають Україну, і вже не грає ролі, де у 1940-х були діди – чи то у Червоній армії, чи то в УПА», – зазначив історик.

В'ятрович також підкреслив, що нинішня війна зміщує акцент з Другої світової війни, яка була важливим елементом російської пропаганди.

«І це працює проти Путіна, бо для нього була важлива радянська модель пам’яті про Другу світову як важіль впливу на Україну. Але почавши російсько-українську війну 2014 року, він сам підрізав гілку, на якій намагався втриматися. Бо пам'ять про нинішню війну – драматичніша, яскравіша і займає у суспільній свідомості чільне місце. Крім того, вона об’єднує – на відміну від досвіду Другої світової, де українці мусили воювати у чужих збройних силах. Не ставлячи собі такої цілі, Путін посилив єдність українського суспільства», – заявив він.

Коментуючи нещодавню смерть 102-річної Ольги Твердохлєбової, яка служила в НКВС, В'ятрович застеріг від героїзації таких постатей. Він наголосив, що НКВС був інструментом репресій, а не військовою силою, і його діяльність не можна порівнювати з Червоною армією. Історик підкреслив, що НКВС був злочинною організацією, згідно з українським законодавством.

В'ятрович також закликав українців бути обережними з міфотворенням навколо війни. Він зазначив, що нинішня війна дає достатньо прикладів справжнього героїзму, і немає потреби вигадувати чи прикрашати історії.

«Нинішня війна дає неймовірну кількість прикладів справжнього героїзму, а тому нам нічого не треба вигадувати та прикрашати її подібними історіями. Тим паче, що все це легко спростовується. Наші «па» на тонкому льоду міфотворчості проти нас же і використає Росія. Там скажуть: дивіться, весь український героїзм – як ця 99-річна снайперка, яка або не існувала взагалі, або насправді не робила того, що їй приписують. Цього робити не треба, це шлях, який дискредитує наших героїв», – підкреслив В'ятрович.

Нагадаємо, історик та народний депутат Володимир В'ятрович розповів про міфи Другої світової війни, зокрема про лендліз та роль СРСР у перемозі. В інтерв'ю «Главкому» він пояснив, як Радянський Союз не повернув США більшу частину лендлізу, а також завдяки кому стала можливою перемога у війні.

В'ятрович пояснив, що німецький наступ 1941 року застав радянський режим неготовим до війни, а величезна ресурсна база в Україні була втрачена.