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Зеленський вирушить до США: названо дату

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський вирушить до США: названо дату
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Засідання Ради безпеки щодо України має відбутися 20 вересня

Президент України Володимир Зеленський цього місяця відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку та візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН щодо України. Про це заявив посол Албанії в ООН Феріт Ходжа, повідомляє The Guardian.

Албанія головує в Раді, що складається з 15 членів, у вересні. Світові лідери почнуть збиратися в Нью-Йорку з 18 вересня для участі в засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Засідання Ради безпеки щодо України має відбутися 20 вересня.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вважає, що російська війна проти України може завершитися у 2023 році, але при певних обставинах

Глава держави вважає, що закінчення війни до кінця 2023 року буде залежати від досягнень Збройних Сил України на фронті.

До слова, триває 555-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав чотири ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

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Теги: ООН війна посол Володимир Зеленський інфраструктура населення

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