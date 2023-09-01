Зеленський вирушить до США: названо дату
Засідання Ради безпеки щодо України має відбутися 20 вересня
Президент України Володимир Зеленський цього місяця відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку та візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН щодо України. Про це заявив посол Албанії в ООН Феріт Ходжа, повідомляє The Guardian.
Албанія головує в Раді, що складається з 15 членів, у вересні. Світові лідери почнуть збиратися в Нью-Йорку з 18 вересня для участі в засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.
Засідання Ради безпеки щодо України має відбутися 20 вересня.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вважає, що російська війна проти України може завершитися у 2023 році, але при певних обставинах.
Глава держави вважає, що закінчення війни до кінця 2023 року буде залежати від досягнень Збройних Сил України на фронті.
До слова, триває 555-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав чотири ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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