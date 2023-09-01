Зеленський розповів, чому не можна домовлятися з Путіним

«Путін убиває незручних для себе діячів усередині своєї країни, даючи їм перед цим публічні й непублічні гарантії»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не можна домовлятися з російським диктатором Володимиром Путіним, бо він не дотримує слова. Про це він сказав під час онлайн-участі в міжнародній економічній закритій конференції Ambrosetti в Італії.

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Глава держави зазначив, що є багато ознак того, що Путін убиває незручних для себе діячів усередині своєї країни, даючи їм перед цим публічні й непублічні гарантії, і це свідчить про його слабкість.

«Тобто це говорить про слабкість його слова. Це, до речі, дуже важливий момент. На це треба всім нашим партнерам звернути увагу. Чи можна домовлятися в принципі з Путіним? Я думаю, що ні. За жодних умов. Тому що він не дотримує слова. І не питання, кому він дає це слово: своїм терористам чи якимось політичним лідерам усередині своєї держави чи ззовні. Путіну не можна довіряти, і його слово нічого не варте», – сказав Зеленський.

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Крім того, за словами українського президента, події в Росії свідчать про те, що диктатор не довіряє інституціям своєї держави, не діє відповідно до її законів і ще не впевнений у тому, що радикально налаштована частина російського суспільства підтримає його.

Нагадаємо, триває 555-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав чотири ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.