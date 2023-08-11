Кабмін виділив 200 млн грн для розвідки: на що підуть кошти

Кошти українських платників податків будуть спрямовані на здійснення заходів, необхідних для зміцнення обороноздатності держави

Кабінет міністрів у п'ятницю, 11 серпня, виділив Головному управлінню розвідки Міністерства оборони з резервного фонду держбюджету 200 млн грн. Про це повідомила пресслужба ГУР.

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«Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримає 200 млн грн з резервного фонду держскарбниці», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кошти українських платників податків будуть спрямовані на здійснення заходів, необхідних для зміцнення обороноздатності держави, зокрема на придбання озброєння, військової техніки та боєприпасів.

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Раніше повідомлялося, що Захід висловлює побоювання щодо амбіцій української розвідки.

До слова, триває 534-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали п'ять ракетних ударів, застосувавши чотири аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал» (одну знищено) та одну ракету С-300. Крім того, ворог завдав 24 авіаційних удари та здійснив близько 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.