Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Кабмін виділив 200 млн грн для розвідки: на що підуть кошти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кабмін виділив 200 млн грн для розвідки: на що підуть кошти
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов
фото з відкритих джерел

Кошти українських платників податків будуть спрямовані на здійснення заходів, необхідних для зміцнення обороноздатності держави

Кабінет міністрів у п'ятницю, 11 серпня, виділив Головному управлінню розвідки Міністерства оборони з резервного фонду держбюджету 200 млн грн. Про це повідомила пресслужба ГУР.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримає 200 млн грн з резервного фонду держскарбниці», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кошти українських платників податків будуть спрямовані на здійснення заходів, необхідних для зміцнення обороноздатності держави, зокрема на придбання озброєння, військової техніки та боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що Захід висловлює побоювання щодо амбіцій української розвідки.

До слова, триває 534-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали п'ять ракетних ударів, застосувавши чотири аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал» (одну знищено) та одну ракету С-300. Крім того, ворог завдав 24 авіаційних удари та здійснив близько 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна розвідка Кабмін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останніми тижнями, за інформацією британської розвідки, Росія була менш здатна ефективно застосовувати тактичну авіацію на півдні
Російська фронтова авіація перестала бути ефективною. Розвідка пояснила причину
7 серпня, 09:27
Російський десантний корабель «Олєнєгорський горняк» було атаковано дронами у ніч на 4 серпня
Малюк підтвердив: атака на кораблі РФ – спецоперації України
5 серпня, 09:48
Дрон СБУ пошкодив десантний корабель окупантів
Операція СБУ: момент влучання у російський десантний корабель потрапив на відео
4 серпня, 10:16

Економіка

Кабмін виділив 200 млн грн для розвідки: на що підуть кошти
Кабмін виділив 200 млн грн для розвідки: на що підуть кошти
Турецька компанія згодилась будувати в Україні гідроелектростанції
Турецька компанія згодилась будувати в Україні гідроелектростанції
Зберігання газу в Україні допоможе Європі посилити енергетичну безпеку – The Telegraph
Зберігання газу в Україні допоможе Європі посилити енергетичну безпеку – The Telegraph
Ціни в Україні знизилися вперше за два роки. Нацбанк пояснив причину
Ціни в Україні знизилися вперше за два роки. Нацбанк пояснив причину
Військові стали двигуном місцевих бюджетів. Чи це добре?
Військові стали двигуном місцевих бюджетів. Чи це добре?
Закупівлі Міноборони: ціна військового екіпірування збільшилася в три рази під час доставки
Закупівлі Міноборони: ціна військового екіпірування збільшилася в три рази під час доставки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
«Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?
14K
ЗСУ прокоментували ситуацію на Куп’янському напрямку
7174
Мобілізація військовозобов'язаних, що втекли за кордон: нардеп розказав про радикальні рішення
5190
Ломаченко відмовився битися з американським боксером через війну в Україні
4784
Росія наступає на Харківщині: усі деталі

Новини

МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
Сьогодні, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Сьогодні, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Вчора, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Вчора, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Вчора, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
9 серпня, 17:51

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту