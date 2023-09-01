Колишній президент Нігеру разом із родиною захворів на небезпечну хворобу

Заколотники утримують офіційного президента Нігера Мохамеда Базума у поганих умовах

Повалений у результаті військового перевороту президент Нігеру Мохамед Базум разом із дружиною та сином заразилися малярією під час перебування під арештом у своїй резиденції, повідомляє газета El País з посиланням на колишнього главу МЗС Асумі Масуду. За його словами, політик перебуває у досить суворих умовах. Він і його родина зараз обходяться без електрики, вони не мають холодильника для зберігання їжі, а в самому Нігері зараз дуже спекотно.

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«Вони не мають електрики. Холодильника для зберігання продуктів немає і досить жарко. У Нігері зараз понад 40 градусів. Дуже багато комарів, і мають проблеми зі сном. Усі вони заразилися малярією. Умови його життя є досить суворими», – сказав Масуду.

Малярія – небезпечне життя захворювання, яке передається людям деякими видами комарів. Захворіти малярією можна після укусу одного з чотирьох видів малярійних паразитів, які також відомі, як плазмодії. Вірус потрапляє в кров людини через укус інфікованої комара, після чого починає розвиватися захворювання. Зазвичай малярійні комарі дуже активні тільки вночі. Інфекція викликається паразитом і не передається від людини до людини.

Раніше повідомлялося, що заколотники, що прийшли до влади в Нігері, позбавили посла Франції дипломатичної недоторканності. Рішення було ухвалено після того, як глава дипмісії проігнорував вимогу з'явитися до МЗС. До цього посол відмовився розпочинати переговори з представниками нового керівництва країни. У відповідь лідери бунтівних сил дали йому дві доби на те, щоб залишити Нігер. Аналогічний ультиматум висунули і німецькому послу. Йому дали 48 годин на те, щоб виїхати із західноафриканської республіки.

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Лідер державного перевороту в Нігерії оголосив про намір повернути західноафриканську країну під цивільне правління протягом трьох років. Про це заявив генерал Абдурахаман Чіані після зустрічі з посередниками із західноафриканського регіонального блоку Ecowas, пише ВВС.

Делегація країн Економічного співтовариства держав Західної Африки (Ecowas) погрожувала військовими діями задля скасування ув'язнення президента Мохамеда Базума у випадку, якщо переговори з хунтою проваляться. Водночас глава хунти заявив, що Нігер не хоче війни, але буде захищатися від будь-якого іноземного втручання.

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління. Бунтівні військові, які взяли в полон президента Нігера, схоже, зміцнюють контроль над країною. Сотні їхніх прихильників вийшли на вулиці Ніамея: вони засудили Францію та Захід загалом і закликали Росію втрутитися у те, що відбувається.

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До слова, Україна і члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили спробу неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер і вимагають негайного звільнення президента Мохамеда Базума. А сам Президент Нігеру, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні. Про це передає The Washington Post.