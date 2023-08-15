Між Польщею та Росією розгорається дипломатичний скандал через рекламу «Вагнера»

Посольство Росії прагне отримати у Польщі інформацію щодо затримання двох громадян

Посольство Росії попросило МЗС Польщі надати інформацію щодо затримання двох росіян, які, за інформацією польських спецслужб, розклеювали у Варшаві та Кракові листівки про ПВК «Вагнера». Про це повідомив посол РФ у Польщі Сергій Андрєєв.

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«Ми надіслали до МЗС Польщі ноту з вимогою відповідно до консульської конвенції повідомити нам, хто саме затриманий, із запитом інформації щодо нібито затримання російських громадян», – заявив російський дипломат.

Раніше очільник міністерства внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський повідомив, що агентство внутрішньої безпеки у співпраці з поліцією ідентифікувало та затримало двох росіян, які поширювали пропагандистські матеріали ПВК «Вагнера» у Кракові та Варшаві. «Обидва отримали звинувачення, зокрема щодо шпигунства, і були заарештовані», – сказав він.

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Нагадаємо, видання Wyborcza писало, що мешканці Кракова помітили наклейки з логотипом приватної російської армії, які закликають до вербування в угруповання Євгена Пригожина.

Крім логотипу «вагнерівців», на стікері є напис англійською мовою «Ми тут, приєднуйтесь до нас», а також QR-код, який веде на російськомовний сайт компанії, зазначає газета. На цьому ресурсі розміщено фотографію засновника ПВК Євгена Пригожина, вказано контактні дані групи, а також перераховано документи, які необхідні для вступу до неї. При цьому на сайті уточнюється, що прийом бійців наразі припинено.

Зайшовши на сайт за QR-кодом, можна побачити форму російською мовою, де покроково вказано, як зареєструватися в ПВК «Вагнера». Нагадаємо, що саме вагнерівці зрівняли з землею Бахмут на сході України, який перебуває під санкціями більшості країн Заходу.

При цьому умовами вступу до ПВК «Вагнера» є, серед іншого, видалення своїх профілів у соцмережах, документ від стоматолога, який підтверджує здоров’я ротової порожнини, а також рентген грудної клітини.

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