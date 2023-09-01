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Зеленський назвав умови, за яких війна може закінчитися у 2023 році

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський назвав умови, за яких війна може закінчитися у 2023 році
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський: «Закінчення війни 2023 року залежить від успіхів ЗСУ на фронті»

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російська війна проти України може завершитися у 2023 році, але при певних обставинах. Про це він сказав в інтерв’ю португальському телеканалу RTP.

Глава держави вважає, що закінчення війни до кінця 2023 року буде залежати від досягнень Збройних Сил України на фронті.

«Війна може завершитись і цього року. Все залежить від кількох компонентів. Якщо ми зможемо продовжити наступ на полі бою і підірвемо їхній моральний дух, то ми можемо й не уявляти до кінця, що станеться. Приклад Херсона показав, як вони виводили 40 тисяч людей. Вони бігли швидко, стрімко, кидали техніку», – розповів Зеленський.

Президент підкреслив, що після цих подій міжнародне співтовариство повинно стати на бік України та підтримати «формулу миру». Водночас Зеленський пояснив, що є низка чинників, які впливатимуть на ситуацію на фронті. Через це він зазначив, що війна може закінчитися і 2024 року.

«Це може статися й наступного року, адже уповільнення процесів на фронті, блекаути в Україні. Усі такі речі вбивають можливості політичного врегулювання війни. Тому що знову наближається зима, Росія може чинити так, і такі кроки можуть змінити положення повністю. Тоді Росія постійно буде у процесі отримання різних відповідей від України», – зазначив глава держави.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін у 2024 році, якщо вибори в Україні таки відбудуться

За його словами, під час війни Україна юридично не має права проводити вибори. Однак президент додав, що «готовий вносити зміни до законодавства».

Нагадаємо, Ліндсі Грем, сенатор від Республіканської партії у США, привітав позицію президента України Володимира Зеленського стосовно проведення виборів попри війну, та закликав надати фінансову і технічну підтримку Україні у цьому питанні. 

Теги: росія війна Володимир Зеленський Україна наступ

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