Зеленський назвав умови, за яких війна може закінчитися у 2023 році

Зеленський: «Закінчення війни 2023 року залежить від успіхів ЗСУ на фронті»

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російська війна проти України може завершитися у 2023 році, але при певних обставинах. Про це він сказав в інтерв’ю португальському телеканалу RTP.

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Глава держави вважає, що закінчення війни до кінця 2023 року буде залежати від досягнень Збройних Сил України на фронті.

«Війна може завершитись і цього року. Все залежить від кількох компонентів. Якщо ми зможемо продовжити наступ на полі бою і підірвемо їхній моральний дух, то ми можемо й не уявляти до кінця, що станеться. Приклад Херсона показав, як вони виводили 40 тисяч людей. Вони бігли швидко, стрімко, кидали техніку», – розповів Зеленський.

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Президент підкреслив, що після цих подій міжнародне співтовариство повинно стати на бік України та підтримати «формулу миру». Водночас Зеленський пояснив, що є низка чинників, які впливатимуть на ситуацію на фронті. Через це він зазначив, що війна може закінчитися і 2024 року.

«Це може статися й наступного року, адже уповільнення процесів на фронті, блекаути в Україні. Усі такі речі вбивають можливості політичного врегулювання війни. Тому що знову наближається зима, Росія може чинити так, і такі кроки можуть змінити положення повністю. Тоді Росія постійно буде у процесі отримання різних відповідей від України», – зазначив глава держави.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін у 2024 році, якщо вибори в Україні таки відбудуться.

За його словами, під час війни Україна юридично не має права проводити вибори. Однак президент додав, що «готовий вносити зміни до законодавства».

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Нагадаємо, Ліндсі Грем, сенатор від Республіканської партії у США, привітав позицію президента України Володимира Зеленського стосовно проведення виборів попри війну, та закликав надати фінансову і технічну підтримку Україні у цьому питанні.