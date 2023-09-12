Зустріч двох диктаторів. Стало відомо, як Путін підлещуватиметься до Кім Чен Ина

Путін частуватиме Кім Чен Ина російськими смаколиками

Зустріч президента Росії Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина, який вже прибув до Росії, відбудеться на Далекому Сході. Про це заявив «рупор Кремля» Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

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За інформацією Пєскова, Путін на переговорах дасть офіційний обід на честь Кім Чен Ина.

Очікується, що лідери двох підсанкційних країн обговорять питання двостороннього співробітництва Росії та КНДР у різних сферах, ситуацію у регіоні, а також міжнародні справи, підсумував речник Путіна.

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Як пишуть російські ЗМІ, сьогодні рано вранці лідер КНДР Кім Чен Ин уже прибув до Росії. Уточнюється, що броньований поїзд північнокорейського лідера перетнув залізничний міст через річку Роздольну у Приморському краї о 05:15 за московським часом. Нині він рухається північ.

Нагадаємо Кім Чен Ин виїхав з Пхеньяну спецпоїздом і вирушив до Росії ввечері 10 вересня. Його супроводжують глава МЗС країни та заступник голови військового комітету. Центральне телеграфне агентство Північної Кореї опублікувало фото від'їзду Кім Чен Ина з Пхеньяна. На вокзалі північнокорейського диктатора з великими почестями за участю військових і урядової делегації.

До слова, Сполучені Штати будуть уважно стежитимуть за результатами запланованої зустрічі між лідерами Росії і Північної Кореї і готові ввести нові санкції, якщо обидві країни порушать обмеження щодо передачі зброї. Про це заявив у понеділок під час брифінгу у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Він також додав, що Сполучені Штати докладатимуть всіх зусиль для спостереження за результатами зустрічі між Путіним і Кімом. У цьому контексті представник Міллер підкреслив, що американська сторона буде продовжувати тиск санкцій проти Північної Кореї і Росії та готова ввести нові обмеження, якщо це стане необхідним.