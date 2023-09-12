США попередили Росію й КНДР про санкції в разі передачі зброї

Сполучені Штати докладатимуть всіх зусиль для спостереження за результатами зустрічі між Путіним і лідером КНДР

Сполучені Штати будуть уважно стежитимуть за результатами запланованої зустрічі між лідерами Росії і Північної Кореї і готові ввести нові санкції, якщо обидві країни порушать обмеження щодо передачі зброї. Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає власний кореспондент Укрінформу.

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«Я бажаю нагадати обом країнам, що будь-яка передача зброї з Північної Кореї Росії буде порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН», – підкреслив представник Держдепу.

Він також додав, що Сполучені Штати докладатимуть всіх зусиль для спостереження за результатами зустрічі між Путіним і Кімом. У цьому контексті представник Міллер підкреслив, що американська сторона буде продовжувати тиск санкцій проти Північної Кореї і Росії та готова ввести нові обмеження, якщо це стане необхідним.

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Речник Держдепу також нагадав, що Путін не брав участі в зустрічі G20 в Індії, ймовірно, через свою міжнародну ізоляцію після конфлікту з Україною. Цей факт свідчить про ефективність санкцій і заходів експортного контролю, застосованих Сполученими Штатами.

Отже, за словами представника Держдепу, сучасна ситуація свідчить про те, що Кремлю дуже важко забезпечувати свої військові зусилля.

Раніше Білий дім закликав Північну Корею «не надавати і не продавати зброю Росії» після того, як Пхеньян і Москва заявили, що лідер КНДР Кім Чен Ин здійснить поїздку до РФ на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин виїхав до Росії на зустріч із диктатором Володимиром Путіним.

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Також відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий до укладення угоди з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання зброї в РФ.