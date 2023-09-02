Компанія «Связной», що раніше поглинула свого головного конкурента – «Євросєть», змушена була припинити існування

У Росії закрилися останні магазини мережі «Связной», що займалася продажем мобільних гаджетів та цифрової техніки. У зв'язку з курсом рубля, що обвалився, продавати імпортну техніку стало неможливо, пише Andris F. Paraudzins.

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«Крім того, це означає, що співробітники 1200 магазинів по всій країні виявилися безробітними. У Росії йде економічна криза, і лише завдяки здібностям ілюзіоністки Наібулліної поки що вдавалося вдавати, що начебто нічого не відбувається. Але тепер її здібностей перестало вистачати. Тепер безробітні співробітники мають багато часу для роздумів про те, куди національний лідер завів країну», – сказано в дописі.

Як пишуть російські ЗМІ, компанія «Связной», що раніше поглинула свого головного конкурента – «Євросєть», змушена була припинити існування. Через антиросійські санкції бізнес цієї компанії виявився повною мірою зруйнований. Ще в 2022 році десятки постачальників різної електроніки та інших партнерів мережі магазинів звернулися до суду з вимогою виконати свої боргові зобов'язання.

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Нагадаємо, Євросоюз, як і раніше, активно закуповує енергоносії у Росії, хоча публічно цього не визнає. Зокрема йдеться про закупівлю зрідженого природного газу(ЗПГ), обсяги імпорту якого продовжують зростати.

Також економіст спрогнозував, коли Росія вичерпає всі свої резерви.