Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чому ліквідація Пригожина є фатальною помилкою Путіна: роз’яснення Подоляка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому ліквідація Пригожина є фатальною помилкою Путіна: роз’яснення Подоляка
Смерть очільника «Вагнера» може призвести до ліквідації російського диктатора Володимира Путіна
фото з відкритих джерел

«Путін сьогодні перебуває в афективно-параноїдальному стані – як Сталін в останні роки свого життя»

Російський диктатор Володимир Путін зробив ключову помилку, ліквідувавши главу ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив в ефірі телемарафону.

За словами Подоляка, тепер це може призвести до ліквідації самого господаря Кремля. І російські еліти, включно із секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим, добре це все розуміють.

«Російські еліти розуміють, що Путін сьогодні перебуває в афективно-параноїдальному стані – як Сталін в останні роки свого життя. І він буде знищувати всіх, кого запідозрить, тому що він вважає, що ви всі (оточення Путіна – «Главком») маєте мене підтримувати незалежно від того, як далі розвиватимуться події», – наголосив радник глави Офісу президента.

На Банковій наголосили, що це є фатальною помилкою російського президента.

«Щойно буде десь обнулення лінії фронту, щойно ми зможемо завдати суттєво-тактичної поразки – Путін зникне. Я маю на увазі, зникне фізично, і ця еліта якраз і буде причетна до цього», – додав Подоляк.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

До слова, Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Раніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Як відомо, фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель Пригожина. 

Також повідомлялося, що після ймовірної загибелі Пригожина Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ.

Читайте також:

Теги: ПВК «Вагнер» путін Михайло Подоляк Євген Пригожин

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За деякими припущеннями, за вбивством Пригожина стоїть саме міноборони РФ
ISW вказало, хто зацікавлений у смерті Пригожина більше за Путіна
Вчора, 06:07
Пригожина мають намір поховати у Санкт-Петербурзі
Як поховають Пригожина: ЗМІ дізналися деталі
27 серпня, 21:30
Літак Пригожина розбився 23 серпня
Ексдепутат Держдуми розповів, хто віддав наказ ліквідувати Пригожина
27 серпня, 20:34

Соціум

Чому ліквідація Пригожина є фатальною помилкою Путіна: роз’яснення Подоляка
Чому ліквідація Пригожина є фатальною помилкою Путіна: роз’яснення Подоляка
У Польщі з аеропорту евакуювали 400 людей через чоловіка, який їхав з України
У Польщі з аеропорту евакуювали 400 людей через чоловіка, який їхав з України
Кім Чен Ин заявив про розміщення ядерної зброї на флоті КНДР
Кім Чен Ин заявив про розміщення ядерної зброї на флоті КНДР
Найбільша в світі криптовалютна біржа може повністю вийти з РФ
Найбільша в світі криптовалютна біржа може повністю вийти з РФ
У Росії чергова «бавовна»: окупанти звітують про збиття чотирьох дронів
У Росії чергова «бавовна»: окупанти звітують про збиття чотирьох дронів
Глава УГКЦ очікує пояснення від Папи Римського після його заяв про «велич Росії»
Глава УГКЦ очікує пояснення від Папи Римського після його заяв про «велич Росії»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
«Чи підтримуєте ви новий наступ на Київ?» Що тепер відповідають росіяни
13K
Мільйон через кордон: як росіянам вдається тікати через Фінляндію до Європи
8874
Нацполіція розпочала розгляд справи проти міського голови Дніпра Філатова
7668
Чому іноземцям не до вподоби працювати у Німеччині: неочікувані результати опитування
7224
Європейські військові зіткнулися із проблемою під час навчання українських бійців
6178
Китай вирішив різко відмовитись від одного продукту з Росії

Новини

За добу ЗСУ знищили три ракетні комплекси окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Спеку подекуди супроводжуватимуть грози: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:54
29 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Вчора, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
26 серпня, 09:30

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту