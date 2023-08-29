Чому ліквідація Пригожина є фатальною помилкою Путіна: роз’яснення Подоляка

«Путін сьогодні перебуває в афективно-параноїдальному стані – як Сталін в останні роки свого життя»

Російський диктатор Володимир Путін зробив ключову помилку, ліквідувавши главу ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив в ефірі телемарафону.

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За словами Подоляка, тепер це може призвести до ліквідації самого господаря Кремля. І російські еліти, включно із секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим, добре це все розуміють.

«Російські еліти розуміють, що Путін сьогодні перебуває в афективно-параноїдальному стані – як Сталін в останні роки свого життя. І він буде знищувати всіх, кого запідозрить, тому що він вважає, що ви всі (оточення Путіна – «Главком») маєте мене підтримувати незалежно від того, як далі розвиватимуться події», – наголосив радник глави Офісу президента.

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На Банковій наголосили, що це є фатальною помилкою російського президента.

«Щойно буде десь обнулення лінії фронту, щойно ми зможемо завдати суттєво-тактичної поразки – Путін зникне. Я маю на увазі, зникне фізично, і ця еліта якраз і буде причетна до цього», – додав Подоляк.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

До слова, Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

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Раніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Як відомо, фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель Пригожина.

Також повідомлялося, що після ймовірної загибелі Пригожина Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ.