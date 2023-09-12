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Із червоною доріжкою і парадом: як Кім Чен Ин від’їжджав до Путіна (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Із червоною доріжкою і парадом: як Кім Чен Ин від’їжджав до Путіна (фото)

Кім Чен Ин відправився до Путіна на спецпоїзді

Лідер КНДР Кім Чен Ин прямує на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на спецпоїзді. Центральне телеграфне агентство Північної Кореї опублікувало фото від'їзду Кім Чен Ина з Пхеньяна.

У поїздці його супроводжують високопосадовці КНДР.

На вокзалі північнокорейського диктатора з великими почестями за участю військових і урядової делегації.

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Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин виїхав до Росії.

Очікується, що зустріч із Путіним відбудеться 13 вересня.

Планується, що очільники держав обговорять постачання військових озброєнь. Також Кім Чен Ин візьме участь в Східному економічному форумі.

Відомо, що Путін сподівається скористатися підтримкою Північної Кореї для отримання боєприпасів. Це несподіваний поворот ситуації в порівнянні з 1950-ми роками під час Корейської війни, коли Радянський Союз постачав зброю на північ. 

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий до укладення угоди з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання зброї в РФ.

США попереджають, що диктатори КНДР та Росії активно обговорюють можливість передачі зброї.

Крім того, США бачать хороший знак у переговорах Росії з Північною Кореєю. Нині Росія вишукує будь-яке джерело для поповнення своїх арсеналів, отже, санкції працюють.

Сполучені Штати готові ввести нові санкції, якщо обидві країни порушать обмеження щодо передачі зброї.

Теги: росія диктатор путін Північна Корея

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