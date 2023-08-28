ЗСУ звільнили Роботине, мільярди на житло для військових. Головне за 28 серпня

Після деокупації Роботиного наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту

ЗСУ звільнили Роботине, Рада виділила мільярди на житло для військових, Путін запустить нову хвилю мобілізації вже у вересні. «Главком» зібрав у добірку новини 28 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Будь ласка, читайте текст після реклами

ЗСУ звільнили Роботине

Заступниця міністра оборони Маляр підтвердила звільнення Роботиного на Запоріжжі. Після деокупації Роботиного наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту.

Також заступниця міністра додала, що ЗСУ просуваються далі – до Новопрокопівки та Очеретуватого, не зважаючи на шалений опір ворога.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, українські війська звільнили 1 кв. км на Бахмутському напрямку минулого тижня. Загалом вже 44 кв. км території звільнено на цьому напрямку.

Рада виділила мільярди на житло для військових

Захисники України можуть розраховувати на різні пільги та соціальні виплати, як і члени їхніх сімей, а незабаром багато з них зможуть отримати власне житло. Про те, на кого чекають довгоочікувані ключі від квартир, розповіла член Комітету молоді та спорту Ірина Борзова.

Народний депутат зазначила, що цього року з державного бюджету направили 5,5 млрд гривень субвенцій місцевим бюджетам на придбання житла та надання компенсацій сім'ям військових.

Їх можуть отримати:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сім'ї загиблих військовослужбовців.

Особи з інвалідністю, які є ВПО.

Особи з інвалідністю внаслідок війни.

УБД, які перебувають на квартирному обліку та потребують житла.

Путін запустить нову хвилю мобілізації вже у вересні

За весь час війни ЗСУ утилізували сотні тисяч путінських обірванців, внаслідок чого РФ явно може знадобитися додаткова мобілізація. Журналісти розповіли, що проєкт відповідного указу вже створено, при цьому Путін може підписати його у вересні.

Джерела видання у спецслужбах України зазначили, що дату підписання документа обрано не випадково. З одного боку, Єдиний день голосування у РФ вже залишиться позаду, і оголошення мобілізації на його результати не вплине, а з іншого – на той час більшість росіян повернеться з відпусток та канікул.

Щобільше, в указі хочуть запропонувати тим військовозобов'язаним росіянам, які перебувають за кордоном, повернуться на територію своєї країни у 7-денний період, після чого відслужити рік в армії.

Після скандалу Резніков пояснив, як Міноборони проводить закупівлі

Міноборони не може нічого придбати без офіційного запиту від Генерального штабу з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема, ще одним чинником закупівель є наявність коштів з держбюджету, тобто асигнування. Як пояснив міністр, якщо одного з цих чинників немає, тоді не може бути закупівлі.

За словами Резнікова, у 2021 році потреба Генштабу у зимовій формі була 68 тис. одиниць і 170 тис. одиниць літньої, при чисельності особового складу Збройних сил у 261 тис. військових. Після повномасштабного вторгнення потреби у формі збільшилися. Відтак, станом на травень 2022 року потреба у формі зросла до 300 тис. комплектів, у червні – 600 тис., а у липні – 1.2 млн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Директор «Київмедспецтрансу» опинився під вартою

Директора КО «Київмедспецтранс» взято під варту. Його підозрюють в розкраданні 12,6 млн грн на закупівлях для карет швидкої медичної допомоги.

За клопотанням Шевченківської окружної прокуратури міста Києва суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою директору КО «Київмедспецтранс», який є підозрюваним в організації схеми заволодіння 12,6 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю запчастин для карет швидкої медичної допомоги.

Як альтернативу суд визначив підозрюваному можливість внесення застави у розмірі 10 млн грн. Крім цього, заступнику директора згаданого підприємства обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 1,7 млн грн.

Зазначається, що вказані службові особи у співучасті з директорами п’яти фірм організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених КМДА для функціонування карет швидкої медичної допомоги в столиці та забезпечення їх запчастинами.