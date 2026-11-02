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Лубінець анонсував створення центру повернення цивільних із полону РФ

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Лубінець анонсував створення центру повернення цивільних із полону РФ
Дмитро Лубінець розповів про новий механізм допомоги цивільним українцям, яких утримує Росія
Фото: скриншот із трансляції пресконференції Дмитра Лубінця

Нова структура працюватиме при Офісі омбудсмана та займатиметься захистом і супроводом українців, яких утримує Росія

Україна планує створити окремий Центр повернення цивільних громадян із російського полону. Він працюватиме на базі інституції уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву омбудсмана Дмитра Лубінця під час пресконференції.

За словами Лубінця, новий центр опікуватиметься поверненням цивільних українців, яких незаконно утримує Росія, а також захистом їхніх прав і подальшим супроводом.

Окремим напрямом роботи стане привернення уваги до порушень прав українських громадян з боку РФ. Йдеться про людей, які перебувають у російських місцях несвободи та потребують допомоги з поверненням додому.

За основу майбутньої структури планують взяти досвід Центру захисту прав дитини, який уже працює при Офісі омбудсмана.

Терміни створення центру та подробиці його організаційної структури наразі не уточнюються.

Нагадаємо, 30 жовтня «Главком» повідомляв про завершення евакуації охочих із тимчасово окупованих Олешок. За словами Дмитра Лубінця, гуманітарну допомогу доставили до міста, а автобуси з евакуйованими вирушили до України та Росії. Проведення місії стало можливим за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

Згодом українські військові повідомили про евакуацію 167 жителів правобережжя Херсонщини під час режиму тиші. Серед врятованих – 22 дитини та 21 маломобільна людина. Евакуацію проводили з населених пунктів уздовж Дніпра, які регулярно зазнають російських обстрілів.

Раніше Лубінець повідомив про дотримання домовленостей щодо припинення вогню в районі Олешок. Режим тиші діяв із 27 жовтня до 1 листопада для проведення гуманітарної операції. Після її завершення українська та російська сторони розпочали опрацювання можливості нових гуманітарних заходів.

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Теги: полон Олешки військові росія

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