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Вікторія Спартц, українка за походженням, програла вибори до Палати представників США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Вікторія Спартц, українка за походженням, програла вибори до Палати представників США
Вікторія Спартц програла вибори до Конгресу США
фото: IndyStar

Конгресвумен Вікторія Спартц, яка представляє Республіканську партію, програла на виборах до Палати представників США кандидату від Демократичної партії Джей Ді Форду

За результатами голосування у 5-му виборчому окрузі штату Індіана конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц поступається представнику Демократичної партії Джей Ді Форду. Про це пише «Главком» із посиланням на CBS News.

Поразка чинної республіканки стала однією з головних несподіванок виборчої ночі у штаті, де демократи не утримували перемогу в цьому окрузі протягом понад тридцяти років.

Вікторія Спартц, яка народилася в Україні та була вперше обрана до Палати представників США у 2020 році, змагалася за свій черговий термін у Конгресі. Під час повномасштабного вторгнення Росії її позиція щодо допомоги Україні зазнала змін – у квітні 2024 року вона голосувала проти виділення масштабного пакета підтримки Києву обсягом понад $60 млрд.

Зміна електоральних симпатій у 5-му окрузі Індіани суттєво вплинула на баланс сил у Палаті представників, де демократи намагаються повернути більшість та компенсувати втрати республіканців у надійно «червоних» регіонах.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбуваються проміжні вибори до Конгресу, за результатами яких визначиться, хто контролюватиме Палату представників і Сенат протягом наступних двох років президентства Дональда Трампа. Перші результати голосування очікуються в ніч на 4 листопада за київським часом.

До слова, близькі до Дональда Трампа, повідомляють, що приватні розмови президента свідчать про його побоювання щодо можливого найгіршого сценарію для Республіканської партії. Перші реальні підсумки з'являться, коли закриються виборчі дільниці в Кентуккі та Індіані.

Теги: США вибори у США українка Вікторія Спартц

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