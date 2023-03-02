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Григорій Маленко підприємець, депутат Київради

Скільки має отримувати народний депутат

glavcom.ua
Народні обранці отримали 100% надбавку до зарплати
фото: glavcom.ua

Бюджетом Києва у 68 мільярдів гривень розпоряджаються 120 людей, що працюють безкоштовно

Вчора багато читав охів та ахів, що депутати ВРУ отримали 100% надбавку до ЗП. І заробили аж по 48 тисяч гривень на місяць.

Правильно. Треба зробити, щоб ЗП у депутатів ВРУ була 0 (нуль) грн. Тоді і тільки тоді у владу прийдуть чесні, порядні, професійні люди, які харчуються повітрям і сонячним світлом. Але це не точно.

А після депутатів сталося рішення по Андрію Коболєву. І тут мені прийшла ще краща ідея. Менеджери великих державних компаній ще до призначення – мають відправлятися у СІЗО. І працювати прямо з камери. Тоді їм не потрібно взагалі платити зарплатню. І звісно ж – ніяких премій. Тоді ми забезпечимо ефективність кожної державної компанії. Але це теж не точно.

І ще. У місцевих депутатів зарплати немає. І добре, якщо є бізнес чи гарно оплачувана робота, які убезпечують від спокус. Але ви тільки уявіть. Бюджетом Києва у 68(!) мільярдів гривень розпоряджаються 120 людей, що працюють безкоштовно.

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Джерело
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Теги: депутат зарплата бюджет бізнес робота влада

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Григорій Маленко

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