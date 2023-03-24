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Григорій Маленко підприємець, депутат Київради

Велика війна в Азії може спалахнути будь-якої миті

glavcom.ua
Найбільша напруга сьогодні у китайсько-тайванських відносинах
фото з відкритих джерел

Про візити Кішіди та Сі

Ми живемо в буремні часи. Україні випала доля стати першим полем битви між демократією і прогресом з одного боку та тиранами й агресорами з іншого. Днями ми спостерігали, як продовжується процес формування двох «коаліцій».

Сі Цзіньпін в Москві зміцнював свої зв'язки з найбільшим союзником-васалом. І вже вимальовується коаліція «тираній»: Китай, Росія, Іран, КНДР.

З іншого боку в Києві був лідер другої за економічною міццю та політичним впливом країни демократичного світу – прем'єр-міністр Японії Кішіда. Він приїхав засвідчити, що Японія – разом з Україною. Це історичний і лише другий візит де-факто лідера Японії до Києва. І відразу – в якості голови G7, в якості опонента китайської і російської диктатур.

Україна – частина демократичного світу. І вже де-факто частина коаліції демократій всього світу, якій доводиться боротися з коаліцією диктатур. Україна першою вступила в битву. Але наша країна – не єдине поле бою. Економічне та політичне протистояння у Східній Азії та Індійсько-Тихоокеанському регіоні може перерости у гарячу війну будь-якої миті. На Тайвані, на Корейському півострові, на кордоні Індії та Китаю чи навіть у індійському Кашмірі. І тоді на планеті стане ще спекотніше.

Від буремних часів не втечеш. Від них не вдасться сховатися ніде. Ні в Європі, ні в Америці. Хіба що на Антарктиді. І це теж – не точно. В цій боротьбі можна або перемогти або програти. І коло наших союзників дає надію, що ми будемо в колі переможців. Хоч і заплатимо за це дуже дорогу ціну. Можливо найбільшу.

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Теги: Сі Цзіньпін Азія Україна Китай війна Японія міністр коаліція росія

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Григорій Маленко

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