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«Засцяні очі». Філатов пішов війною проти очільника Мінкульту через пам’ятники

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Засцяні очі». Філатов пішов війною проти очільника Мінкульту через пам’ятники
У Дніпрі демонтували пам'ятники Горькому
фото з відкритих джерел

Мер Дніпра розкритикував міністра Ткаченка

Міський голова Дніпра Борис Філатов розкритикував Міністерство культури та інформаційної політики, а також його керівника Олександра Ткаченка через повільні темпи дерусифікації. У дописі на Facebook, який він назвав «Про засцяні очі», Філатов розповів – у Дніпрі перейменували більше сотні вулиць та демонтували з десяток пам’ятників – Пушкіну, Ломоносову, Чкалову, Горькому, Федорову тощо. Зробили це під власну відповідальність, бо жодних вказівок чи роз’яснень із Міністерства культури не отримали.

«Хоча весь цей час ми писали листи і звернення до Мінкульту, але не отримали жодної відповіді. Навіть на колективне звернення депутатів Дніпра. Ані відписки, ані роз’яснень», – пише Філатов.

І лише зараз, стверджує мер Дніпра, Олександр Ткаченко повідомив, розробляють закон для демонтажу пам’ятників, які місцеве самоврядування від Чернігова до Ужгорода вже прибрало самостійно.

«Засцяні очі». Філатов пішов війною проти очільника Мінкульту через пам’ятники фото 1

«Здавалося б, до чого ж тут засцяні очі. А до того, що вже чи не зараз шановний пан міністр разом з своїми колегами піде до високих кабінетів, як вони люблять казати, «Начальников», і там прозвітує: «Уважаємьіє начальникі, інформіруєм вас, что мьі провелі депушкінізацию і по ініциатіве депутатов от партіі власті решилі єту проблему по всей стране». Хоча зробили це давно і без них.Завжди цікаво спостерігати, як хтось намагається вскочити в останній вагон потяга, що вже поїхав», – підсумував Філатов.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що за рішенням міської ради з публічного простору міста приберуть пам'ятники представникам російської культури та історії, зокрема, Пушкіну, Горькому та Ломоносову.

Нагадаємо, комунальники в Ізмаїлі демонтували пам’ятник Суворову.

Читайте також: Депушкінізація своїми руками. Як законно зносити пам’ятники російським ідолам
Теги: міністр Борис Філатов закон самоврядування Facebook Олександр Ткаченко

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