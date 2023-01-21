«Засцяні очі». Філатов пішов війною проти очільника Мінкульту через пам’ятники

Мер Дніпра розкритикував міністра Ткаченка

Міський голова Дніпра Борис Філатов розкритикував Міністерство культури та інформаційної політики, а також його керівника Олександра Ткаченка через повільні темпи дерусифікації. У дописі на Facebook, який він назвав «Про засцяні очі», Філатов розповів – у Дніпрі перейменували більше сотні вулиць та демонтували з десяток пам’ятників – Пушкіну, Ломоносову, Чкалову, Горькому, Федорову тощо. Зробили це під власну відповідальність, бо жодних вказівок чи роз’яснень із Міністерства культури не отримали.

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«Хоча весь цей час ми писали листи і звернення до Мінкульту, але не отримали жодної відповіді. Навіть на колективне звернення депутатів Дніпра. Ані відписки, ані роз’яснень», – пише Філатов.

І лише зараз, стверджує мер Дніпра, Олександр Ткаченко повідомив, розробляють закон для демонтажу пам’ятників, які місцеве самоврядування від Чернігова до Ужгорода вже прибрало самостійно.

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«Здавалося б, до чого ж тут засцяні очі. А до того, що вже чи не зараз шановний пан міністр разом з своїми колегами піде до високих кабінетів, як вони люблять казати, «Начальников», і там прозвітує: «Уважаємьіє начальникі, інформіруєм вас, что мьі провелі депушкінізацию і по ініциатіве депутатов от партіі власті решилі єту проблему по всей стране». Хоча зробили це давно і без них.Завжди цікаво спостерігати, як хтось намагається вскочити в останній вагон потяга, що вже поїхав», – підсумував Філатов.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що за рішенням міської ради з публічного простору міста приберуть пам'ятники представникам російської культури та історії, зокрема, Пушкіну, Горькому та Ломоносову.

Нагадаємо, комунальники в Ізмаїлі демонтували пам’ятник Суворову.