Головна Думки вголос Григорій Маленко
search button user button menu button
Григорій Маленко підприємець, депутат Київради

Нам потрібно перетворитися на країну мільйонів дітей

glavcom.ua
Маємо подбати про майбутнє України
фото: epa

Демографічна ситуація багато в чому визначає майбутнє для будь-якої країни

Життя завжди перемагає смерть.

Мета російської агресії – це не просто знищення України, як держави. Це геноцид – знищення українців, як нації. Поки ЗСУ зупиняє ворога на фронті, ми щодня несемо втрати. В той самий час – щодня народжуються нові українці.

У Києві за 315 днів повномасштабної війни з'явилося 22 600 нових сімей та народилося 13 965 дітей. З 24 лютого у столиці народилися 7 235 українців та 6 730 українок. При цьому із них – 235 двієнь і 3 трійні. Одна з трієнь – народилася у новорічну ніч.

Після Перемоги нам треба буде дуже багато працювати, щоб подолати не тільки соціально-економічні наслідки війни. Треба не тільки відбудувати міста та створити нову економіку та суспільство. Нам потрібно буде дуже багато зробити щоб виправити демографічну ситуацію. Бо демографічна ситуація багато в чому визначає майбутнє для будь-якої країни.

Нам потрібно буде перетворитися на країну мільйонів дітей. Країну багатодітних родин. Де діти, їх захист, освіта та розвиток – суперпріоритет. Для цього нам доведеться дуже багато зробити!

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: геноцид освіта смерть українці втрати 24 лютого

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відносний рівень народжуваності став мінімальним із 2001 року
Росія стрімко падає у демографічну яму
12 грудня, 2022, 10:05
Врятувати ситуацію може повернення трудових мігрантів
Демографиня повідомила, скільки українських біженців повернуться додому
26 грудня, 2022, 15:41
Демографиня прогнозує катастрофічне падіння народжуваності у 2023 році
Демографиня прогнозує катастрофічне падіння народжуваності у 2023 році
26 грудня, 2022, 20:30

Григорій Маленко

Нам потрібно перетворитися на країну мільйонів дітей
Нам потрібно перетворитися на країну мільйонів дітей
Що не так з Орбаном та Угорщиною?
Що не так з Орбаном та Угорщиною?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Активність ворожої авіації: у декількох областях України оголошено повітряну тривогу
43K
Представники Московської церкви здійснили обряд вуду у Лаврі (відео)
20K
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
19K
Глава ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації
15K
Чому Путін напав на Україну саме взимку – версія Банкової
8434
9 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:54
Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту