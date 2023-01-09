Нам потрібно перетворитися на країну мільйонів дітей

Демографічна ситуація багато в чому визначає майбутнє для будь-якої країни

Життя завжди перемагає смерть.

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Мета російської агресії – це не просто знищення України, як держави. Це геноцид – знищення українців, як нації. Поки ЗСУ зупиняє ворога на фронті, ми щодня несемо втрати. В той самий час – щодня народжуються нові українці.

У Києві за 315 днів повномасштабної війни з'явилося 22 600 нових сімей та народилося 13 965 дітей. З 24 лютого у столиці народилися 7 235 українців та 6 730 українок. При цьому із них – 235 двієнь і 3 трійні. Одна з трієнь – народилася у новорічну ніч.

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Після Перемоги нам треба буде дуже багато працювати, щоб подолати не тільки соціально-економічні наслідки війни. Треба не тільки відбудувати міста та створити нову економіку та суспільство. Нам потрібно буде дуже багато зробити щоб виправити демографічну ситуацію. Бо демографічна ситуація багато в чому визначає майбутнє для будь-якої країни.

Нам потрібно буде перетворитися на країну мільйонів дітей. Країну багатодітних родин. Де діти, їх захист, освіта та розвиток – суперпріоритет. Для цього нам доведеться дуже багато зробити!