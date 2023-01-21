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У Раді зареєстрували проект про позбавлення держнагород артистів-зрадників

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Раді зареєстрували проект про позбавлення держнагород артистів-зрадників
Народних артистів-зрадників позбавлять звань
фото з відкритих джерел

Парламентарі взяли за основу законопроєкт Міністерства культури та інформаційної політики України про «депушкінізацію»

У Верховній раді зареєстрували законопроєкт про позбавлення державних нагород артистів- зрадників України. Про це повідомив у своєму Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Нарешті у нас з‘явиться механізм позбавлення державних нагород артистів, які зарекомендували себе як зрадники. Депутати взяли напрацювання МКІП і зареєстрували відповідний законопроект», – повідомив Ткаченко.

Також, за словами міністра, парламентарі взяли за основу законопроєкт МКІП про «депушкінізацію» – «в частині процедури виведення з реєстру монументів радянського та тоталітарного минулого, щоб прибирати їх з публічного простору».

Як повідомив Ткаченко, разом з депутатами в робочій групі працюватимуть над ширшим законом про подальшу деколонізацію, сувернізацію та позбавлення тоталітарного минулого культурного простору України.

Раніше «Главком» писав, що Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким запровадив санкції проти низки російських артистів та діячів культури.

Згідно з документом, підсанкційним особам заблокують їхні українські активи. Крім цього, з ними припинять торгові операції, анулюють усі ліцензії чи дозволи, заборонять вчинення угод з цінних паперів та передачу авторських прав.

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Теги: міністр закон монумент культура Telegram Олександр Ткаченко

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