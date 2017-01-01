735-е «китайське попередження», або Російська халтура

А вони все одно підуть голосувати за Путіна

Мовою оригіналу 21 декабря на Общественном телевидении России (ОТР) в программе «Отражение» был показан весьма характерный сюжет, посвященный «засилью» китайцев в Сибири, конкретно в Иркутской области — в районе озера Байкал. Бессмысленность и несуразность сюжету добавляло то обстоятельство, что в гостях у программы

А вони все одно підуть голосувати за Путіна

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21 декабря на Общественном телевидении России (ОТР) в программе «Отражение» был показан весьма характерный сюжет, посвященный «засилью» китайцев в Сибири, конкретно в Иркутской области — в районе озера Байкал.

Бессмысленность и несуразность сюжету добавляло то обстоятельство, что в гостях у программы был депутат Госдумы, единоросс Сергей Тен, который заявил о том, что китайцы прогнозируют увеличение потока своих туристов на Байкал до миллиона человек в год. И это, дескать, надо очень жёстко контролировать.

Само название сюжета — «Китайское предупреждение» можно воспринимать двояко. Во-первых, это шутливое выражение в русском языке, означающее бесплодные предупреждения «на словах», при этом заведомо известно, что никаких действий не последует. Во-вторых, авторы сюжета и ведущие программы всем свои видом демонстрировали обеспокоенность относительно активности китайских бизнесменов, скупающих земельные участки в районе Байкала и строящих на них гостиницы, куда прибывают сотни тысяч туристов из Поднебесной.

Позволим себе предположить, что вряд ли иркутская активистка Юлия Иванец, дистанционно принимавшая участие в программе, и звонившие из области «русские патриоты» знают источник мема «Китайское предупреждение«. Их возмущенные комментарии главным образом были направлены в сторону китайцев, которые захватывают «исконно русские земли», а не против действующей власти, растливших и отвративших россиян от работы. Власти — во главе с их ненаглядным нацлидером, расплодившим опричников в виде «губернаторов» и многочисленных друзей — глав госкомпаний, а также олигархов, абсолютно не заинтересованных в развитии регионов.

Их примитивный патриотизм застилает им глаза на тот факт, что так называемые «китайские захватчики» развивают в районе Байкала туризм, который в России пока находится в зачаточном состоянии, и в конечном счёте создают рабочие места для местного населения. Но самое печальное заключается в том, что эти бедолаги, которые вроде бы переживают за Байкал, никак не могут понять, что китайцам «зелёный свет» для разнообразной деятельности на территории России зажёг главный «патриот» страны, православный чекист из Кремля, объявивший «поворот на Восток» и дальнейшее развитие «стратегического сотрудничества» с Китаем.

Свидетельством непонимания жителями Иркутской области сложившейся ситуации и порочности нынешней власти служит тот факт, что ведущие программы объявили о том, что в Интернете сибиряки запустили сбор подписей под петицией в адрес президента и главы Совета Федерации с просьбой прекратить «оккупацию гражданами КНР Сибири и жемчужины края — Байкала». На что депутат Госдумы С. Тен расплывчато ответил «У нас очень много проектов, которые связаны с Китаем. Но при этом, безусловно, те действия, скажем так, неблагонадежных, что ли, китайских бизнесменов, которые, по сути, нарушают наше законодательство, конечно, эти действия нужно пресекать».

Сам ход передачи, ответы и комментарии Тена позволяют назвать ее не только «Китайское предупреждение», а прежде всего «Российская халтура», которая лишь отвлекает зрителей, и в первую очередь сибиряков, от сути волнующей их проблемы, за которой скрываются более масштабные причины и болячки, с которыми живёт огромная страна под предводительством «большого друга китайского народа».

С другой стороны, подобного рода сюжеты и передачи позволяют задуматься и дают хорошую возможность оппозиционным деятелям относительно совершенствования путей и методов по разоблачению антинародного кремлевского режима. С тем, чтобы мы вместе все меньше сокрушались тем обстоятельством, что обманутые и зомбированные подданные все равно пойдут голосовать за Путина. К сожалению, уже не вызывает сомнений, что антиклептократическая деятельность Навального, так же как и разоблачительные доклады незабвенного Бориса Немцова, не достигают цели.

Подданные кремлевского царя-президента легко покупаются на откровенную разводку с угрозами в адрес России со стороны «ненавистного» Запада, сидят и ждут, когда же кумир удосужится обратить внимание на региональное развитие и занятость. Так же как и покорно терпят последствия обесценения рубля, санкций, стагнацию экономики и раздавленные бульдозерами импортные продукты.

Этот феномен, наряду с отсутствием у российского народа потребности требовать у воинственной, вороватой и прогнившей власти нормальной и спокойной жизни сегодня, а также стабильного будущего, не поддается объяснению и, безусловно, является самой большой головоломкой для внутренней повестки дня сопротивления обанкротившемуся режиму.

Джерело: Каспаров.ру

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