Суд наклав арешт на рахунки підприємств родичів Медведчука та Козака

Слідчі дії відбувалися за шістьома адресами

Суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки суб’єктів господарювання, що належать родичам народних депутатів України Віктора Медведчука та Тараса Козака. На заарештованих рахунках понад 40 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

У середу працівники Територіального управління ДБР Львова провели чергові обшуки на об'єктах, пов'язаних з родинами депутатів Слідчі дії відбувалися за шістьома адресами, одна з них – на Київщині, решта – на території Львівської області.

Обшуки проводилися у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України). Родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.

Під час слідчих дій вилучено цінні картини, предмети антикваріату, інші коштовності. Надалі ДБР буде ініційоване питання щодо накладення на них арешту та їх передачі до Національного агентства з управління активами.

27 квітня ДБР вже проводила обшуки на 22 об'єктах на Львівщині, які належать родичам нардепів.

Як раніше повідомлялося, Державне бюро розслідувань проводить обшуки у братів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Вони проходять у Львові та Львівській області за місцями реєстрації та власності осіб. У справі йдеться про можливий незаконний видобуток їхньою фірмою піску в кар’єрах на Львівщині.

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