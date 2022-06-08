Сім ознак того, що війна в Україні – лише початок глобальних подій

українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Сьогодні саме ми в епіцентрі старту визначальних подій цього століття для світу

Світ чекає десятиріччя боротьби між автократіями та демократіями

Що, на мою думку, ми не бачимо та, за наслідком, не розуміємо союзників:

Перше

Війна в Україні – лише початок. Світ чекає десятиріччя боротьби між автократіями та демократіями.

З нас воно лише починається і союзники зараз готуються до тривалого марафону.

Ми можемо перемогти і жити далі своїми проблемами

Вони ж, як лідери світу та Європи, відповідальні за те, щоб демократії дійшли марафон до кінця та перемогли.

Друге

Росія не одна, навіть якщо інші актори поки не мають «слів».

КНДР та Іран мають свої ролі.

Є актори на інших континентах, про яких ми взагалі мало що знаємо.

КНР – лідер клубу.

Коли союзники калібрують відповіді на агресію, вони зобов’язані враховувати варіанти реакцій всього «клубу», а не тільки Росії.

Третє

Не всі країни здатні пережити перший шок трансформації енергетичних ринків, відмовившись від російських енергоресурсів

Індія, населення якої зростає найвищими темпами, а рівень добробуту – загрозливий, неспроможна без сторонньої допомоги забезпечити себе енергоресурсами в найближчі місяці за сьогоднішніми цінами.

А США, Велика Британія, ЄС не мають такого запасу міцності та ресурсу, щоб допомогти їм також.

Тому перший період, поки видобуток не збільшиться, а споживання не спаде, ми будемо бачити, як дехто відмовляється від російської нафти, а дехто купує її зі знижками.

Четверте

Зброя не росте на деревах, а оборонні компанії не мають достатньо виробничих ліній на зараз, щоб швидко поповнювати запаси.

Оборонні бюджети демократій зростають в рази на різних континентах.

Але, щоб виготовити один Джавелін потрібно 300 напівпровідників, які в дефіциті.

Щоб виготовляти більше в рази того, що ще вчора було не потрібно навіть в приблизно таких кількостях, потрібні нові виробничі лінії.

А світ чекає марафон.

І кожен лідер має зобов’язання перед Конституцією та громадянами ставити на перше місце обороноздатність своєї країни.

Тому, крім забезпечити нас обладнанням, країни – лідери значні ресурси вкладають в те, щоб в рази пришвидшити та збільшити його випуск.

П'яте

Росія – це війна за радянськими стандартами, на відміну від викликів, які чекають в недалекому майбутньому

На космічний шантаж ми мало звертаємо уваги, але космічні війни – це загроза нашого, а не наступного покоління.

І клуб автократів не відстає.

А перше попередження США Росія зробила саме в космосі, знищивши супутник випробовуванням зброї та створивши ризик для життя космонавтів сміттям.

Шосте

З якими втратами та як швидко демократії пройдуть марафон та переможуть, залежить від того, наскільки значну частину світу вони зможуть об’єднати.

З нас марафон починається.

І саме зараз формуються ці два союзи.

Тому, задача не викинути Угорщину з ЄС або Туреччину з НАТО

Не накласти санкції на всіх, хто зберігає відносини з Росією

Не обізвати лідерів африканських країн корупціонерами…

Завдання знайти до кожного підхід, пояснити, зробити для кожного вигідним приєднання до коаліції.

Бо кожен, кого відштовхнемо ми – потенційний ресурс ворога.

Сьоме

Замість висновку: Так, ми важливі, бо сьогодні саме ми в епіцентрі старту визначальних подій цього століття для світу.

Так, нас ніхто не кине і демократіям життєво необхідна наша перемога, бо втративши 40 млн на очах у всіх посеред Європи марафон буде іти важко, як і об’єднуватися

Але, світ більше за Україну. Тому не завжди те, що ми вважаємо потрібно для перемоги прямо зараз – таким і є.

Джерело: блог Агії Загребельської

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