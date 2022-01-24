Зимова Олімпіада може обійтися Китаю занадто дорогою ціною

українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Мета китайського лідера – показати Китай квітучою та впевненою в собі нацією

Щоб Олімпіада пройшла добре Сі пішов на значні «жертви». Одна з них – вода.

Регіон, де проходитиме Олімпіада – Чжанцзякоу. Більше половини регіону відчуває гострий дефіцит води. Місцеві ресурси – менше однієї п’ятої від інших регіонів Китаю.

При цьому, на виготовлення штучного снігу для Олімпіади було витрачено обсяг води еквівалентний 800 олімпійським басейнам. А штучним снігом вкрили не тільки траси, а й місцевість навколо, щоб були гарні фото. В суху землю ж перед цим, через тепле повітря, також закачували воду, щоб її заморозити перед покриттям штучним снігом.

І навіть токсичне повітря перетворилося на синє небо. А швидкісні потяги почали їздити з Пекіну ще вдвічі швидше.

В іншому регіоні, де будуть проходити змагання, для формування довгих та крутих трас проводили значні вибухові роботи біля великої китайської стіни.

Китай боровся за проведення саме в Китаї Олімпіади з 2000 року. На Міжнародному комітеті Сі дав обіцянку, що вони всі свої зобовязання виконають. Та переміг в конкурсі з невеликим відривом: 44 проти 40.

І навіть майже подолав пандемічний виклик, скандал з сексуальними домаганнями до однієї з китайських спортсменок, поборовся з втратами від його авторитарного режиму та звинувачень у геноциді, а МОК закрив очі на кричущі порушення прав людей китайською владою.

Мета Сі – показати Китай квітучою та впевненою в собі нацією. Він розраховує на те, що успішні ігри стануть додатковою гарантією його перемоги на президентських виборах.

Четвертого лютого офіційне відкриття Олімпійських Ігор у Пекіні. На відкриття Сі запросив і Путіна. Але якщо РФ таки вторгнеться в Україну, всі зусилля Сі виявляться марними.

14 січня на брифінгу МЗС Китаю нагадав всім країнам про резолюцію ООН, яку Росія також підписала місяць тому та навіть закликала всі країни її дотримуватися. Резолюція передбачає олімпійське перемир’я з 28 січня по 20 березня.

Після 20 березня вторгнення російський військ неможливе через несприятливі погодні умови.

Що буде робити Кремль зі своїм стратегічним партнером?

Bloomberg пише, що днями в телефонній розмові між Сі та Путіним пролунало прохання не здійснювати вторгнення в Україну. Росія витік цієї інформації назвала спецоперацією.

Але «сухий залишок»: Путін значно підставить свого «старого друга», якщо порушить резолюцію. При цьому Росія вже пообіцяла чекати письмової відповіді від США перед вжиттям подальших заходів, яка має бути 30 січня, тобто після 28, з якого починається олімпійське перемир’я.

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Джерело: блог Агії Загребельської

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