ЗМІ дізналися про можливе прохання Сі Цзіньпіна до Путіна щодо України

Китайський лідер міг звернутися до Путіна перед Олімпіадою

Голова КНР Сі Цзіньпін міг попросити російського президента Володимира Путіна не вторгатися в Україну під час Олімпіади в Пекіні, запланованої на зиму 2022 року. Про прохання на цей рахунок пише Bloomberg із посиланням на пекінського дипломата.

За його інформацією, китайський лідер прагне зміцнити свій авторитет всередині країни напередодні можливого третього терміну на посаді, і криза в Європі – останнє, що йому потрібно.

У зв'язку з цим, як стало відомо, МЗС Китаю підкреслило важливість дотримання традиційної резолюції ООН про перемир'я, яке повинно початися за тиждень до Олімпійських ігор і закінчитися через тиждень після Паралімпійських ігор – у поточному році з 28 січня по 20 березня.

Агентство з посиланням на військових аналітиків вказує, що до моменту закінчення перемир'я в Україні почнеться відлига, яка повинна перешкодити швидкому «російському вторгненню».

Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого, Паралімпіада – з 4 по 13 березня. Сі Цзіньпін запросив Путіна на захід – російський президент повідомляв, що планує відвідати церемонію відкриття, яка відбудеться 4 лютого.

Нагадаємо, першими про дипломатичний бойкот Ігор оголосили Сполучені Штати Америки. Потім до них приєдналася Австралія. А в Європарламенті закликали до тотального бойкоту зимової Олімпіади в Пекіні, оскільки влада Китаю причетна до порушень прав людини.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет відреагував на рішення США бойкотувати Олімпіаду.

Також Словаччина стала черговою країною, яка приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор – 2022 року у Пекіні. Президент країни Зузана Чапутова та голова Національної ради Борис Коллар заявили, що не поїдуть до Китаю.

Читайте також: